Eveniment

Scandal pe o stradă din Alba Iulia. Un bărbat a fost reținut de polițiști după ce, băut fiind, i-ar fi bătut pe doi tineri

Publicat

acum 49 de secunde

Un bărbat de 31 de ani din Alba Iulia a fost reținut de polițiști după ce, băut fiind, s-a certat cu doi tineri pe stradă, iar apoi i-ar fi bătut.

Potrivit IPJ Alba, la data de 21 octombrie 2025, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 31 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 17 spre 18 octombrie 2025, bărbatul de 31 de ani, în timp ce se afla pe o stradă din municipiul Alba Iulia, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții purtate în contradictoriu, i-ar fi agresat fizic pe doi tineri, în vârstă de 19, respectiv 20 de ani, ambii din localitatea Daia Română.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.

