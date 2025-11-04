Connect with us

Scandalul dintre Primăria Municipiului Alba Iulia și STP. Administrația locală contraacată: Despre reducerea programului

Publicat

acum 4 ore

Scandalul dintre Primăria Municipiului Alba Iulia și STP, continuă. Dacă în urmă cu patru zile Societatea de Transport Public, a reacționat printr-un comunicat lung de presă, după ce primăria a redus programul de transport, marți 4 noiembrie, Primăria a reacționat. 

Mai exact, într-un alt comunicat de presă, reprezentanții administrației locale au spus că în comunicatul emis de STP se află: ”o serie de afirmații false, interpretări tendențioase, manipulări și date prezentate în mod eronat”.

Din câte se pare ”războiul” dintre administrația publică și societatea de transport este departe e a se termina. Redăm mai jos poziția primăriei față de comunicatul de presă emis de STP.

Primăria contraatacă

”În urma comunicatului emis de Societatea de Transport Public Alba Iulia SA (STP), care conține o serie de afirmații false, interpretări tendențioase, manipulări și date prezentate în mod eronat, Primăria Municipiului Alba Iulia consideră necesar să ofere cetățenilor o informare corectă și completă, bazată pe documente oficiale și realități financiare verificabile.

VEZI ȘI: STP se opune reducerii programului de transport în Alba Iulia. DOCUMENT transmis AIDA TL

În realitate, Primăria Municipiului Alba Iulia este singura care susține, plătește și investește constant în transportul public local, în timp ce operatorul privat profită, refuză transparența și cheltuie banii albaiulienilor fără justificări reale.

În contractul de delegare, încheiat între AIDA–TL și STP, există o clauză (14.10.10) care precizează că „Operatorul (STP) are obligația să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare”, dar, cu toate acestea, STP crește constant valoarea cheltuielilor.

Despre cheltuieli

Dacă reamintim faptul că profitul operatorului este calculat procentual (5%!) din totalul cheltuielilor înregistrate (deci cu cât cheltuie mai mult, cu atât câștigă mai mult), este lesne de înțeles motivul pentru care STP nu își dorește ca aceste costuri să scadă. Așadar, se poate înțelege ușor „isteria STP” după modificarea, pentru a treia oară în anul 2025, a programului de transport.

Precizăm faptul că după primele două modificări făcute la Programul de Transport, prin reducerea numărului de curse, și după creșterea prețului la bilete, cheltuielile cu transportul public nu au scăzut, de aceea facem un apel public către conducerea STP, solicitându-le să explice cetățenilor motivul pentru care nu doresc reducerea cheltuielilor.

Ce vrea primăria ca localnicii orașului să știe

Scopul nostru nu este polemica, ci protejarea banilor publici și asigurarea unui serviciu de transport corect, transparent și eficient.
Ce considerăm că albaiulienii trebuie să știe:

1. Bugetul aprobat pentru transportul public

Primăria Municipiului Alba Iulia este cu plățile la zi pentru facturile emise în limita bugetului aprobat! Problema reală este că STP solicită sume mult peste bugetul aprobat prin hotărârea Consiliului Local: 36 milioane lei cerute, față de 24 milioane lei aprobate în primă fază (20 milioane lei compensații + 4 milioane lei gratuități), bugetul fiind suplimentat, în luna octombrie, cu încă 5.8 milioane de lei, în urma discuțiilor cu reprezentanții STP.

Ca și termen de comparație, valoarea totală estimată a fi încasată, pentru anul 2025, din impozitele pe clădiri, atât de la persoane fizice cât și de la persoane juridice, este tot de 36 milioane de lei!

Deși știa aceste limite bugetare, operatorul a continuat să factureze nejustificat, prezentând public responsabilitatea financiară a Primăriei drept “refuz de plată”

2. Reducerea frecvenței curselor este o eficientizare a costurilor, nu o sancțiune

STP afirmă că nu este de acord cu reducerea „programului de transport”.

În realitate, reducerea frecvenței curselor a fost solicitată de Primăria Municipiului Alba Iulia, în mod transparent, pentru a ajusta cheltuielile la bugetul aprobat.
Analizele interne au arătat că pe mai multe trasee, în anumite intervale orare, gradul de încărcare a autobuzelor era scăzut, iar pe anumite trasee, cursele erau dublate (curse interne, dublate de curse din arealul AIDA), așadar au fost eliminate cursele dublate.

A menține curse aproape goale ar fi însemnat risipă de fonduri publice, în timp ce operatorul ar fi continuat să încaseze compensații.

Așadar, măsura temporară de reducere a frecvenței curselor a fost o decizie de bun-simț financiar, de eficientizare, care urmărește menținerea transportului public funcțional în limite sustenabile, nu restrangerea accesului cetățenilor la mobilitate.

3. Despre autobuzele electrice, care sunt o investiție exclusiv a Primăriei

Afirmația că „Primăria ține ascunse autobuzele” este ridicolă și nefondată.

Autobuzele electrice achiziționate de Primărie prin PNRR nu au fost livrate către primărie. În afară de primul autobuz, trimis în Alba Iulia pentru teste, celelalte se află în perioada de testare tehnică la furnizor, conform contractului.

Conform graficului de livrare prezentat de furnizor, acestea vor fi livrate eșalonat, ultimele 4 autobuze fiind programate pentru luna februarie 2026!

Recepția și punerea în circulație se fac numai după finalizarea testelor și obținerea certificatelor de conformitate, etapă obligatorie în orice achiziție publică.
Până la finalizarea procesului, vehiculele nu sunt încă proprietatea Municipiului Alba Iulia, ci a producătorului.

1 Comentariu

  1. iobag

    marți, 04.11.2025 at 17:12

    > STP crește constant valoarea cheltuielilor

    Adica STP a marit pretul biletelor si abonamentelor, sau ce vrea sa zica? Sau angajatii primariei nu inteleg ca valoarea platita de primarie pentru abonamentele pensionarilor e direct proportionala cu pretul biletelor?

    Si la ce cheltuieli se refera? Ca doar parimaria nu plateste cheltuielile STP, ci doar contravaloarea abonamentelor compensate.

    Plesa isi da cu stangu-n dreptul, si tot el se plange. La anul o sa ramana orasul fara autobuze, ca la cum gestioneaza situatia cu STP-ul, cu siguranta nu va fi in stare sa gestioneze propria flota de autobuze.

    Degeaba se plange ca STP nu e transparent, ca nici de la primarie nu prea am vazut date transparente. Decat sa se planga ca nu ii da STP toate datele, mai bine ar pune mana pe pix si foaie sa calculeze singur numarul de km parcursi zilnic de autobuzele STP, si apoi necesarul de benzina. Dar sunt convins totusi ca primaria are deja toate datele astea, si le poate verifica, ca doar nu se apuca soferii STP sa se plimbe aiurea cu autobuzele pe banii primariei.

    Degeaba mai vorbeste primaria si de „limitele bugetare”, ca nu e datoria STP-ului sa stranga cureaua pentru a se incadra in limitele alea fictive, ci gestionarea bugetului e datoria 100% a primariei, sa se asigure ca STP-ul are toti banii necesari pentru rutele setate de primarie. Daca nu sunt bani, e treaba primariei sa mai taie din rute, nu a STP-ului.

    Ii recomand domnului Plesa sa se puna sa citeasca de la cap la coada tot contractul pe care il are primaria cu STP-ul, ca altfel va continua sa delireze tampenii de genul asta prin presa.

    Răspunde

