Schimbări importante în sistemul de justiție. Se reorganizează instanțele, verificări prin audit a repartizării cauzelor

Publicat

acum 8 minute

Schimbări importante în sistemul de justiție. Guvernul a anunțat măsurile stabilite în urma celei de-a doua reuniuni a Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției. Aceasta s-a desfășurat miercuri la Palatul Victoria.

Este propusă reorganizarea parchetelor de pe lângă judecătorii. Va fi o singură structură la nivel de județ. Se vor desființă instanțele judecătorești cu un grad redus de încărcare.

De asemenea, se propune verificarea prin audit independent a sistemului de repartizare aleatorie a cauzelor, ce a făcut obiectul unor critici recente.

La reuniunea de lucru au participat reprezentanți ai Guvernului, Ministerului Justiției, Administrației Prezidențiale, CSM, asociațiilor de magistrați și ai societății civile.

Schimbări importante în sistemul de justiție. Măsuri stabilite

Guvernul a anunțat că, în cadrul reuniunii, au fost discutate și agreate următoarele direcții de acțiune:

  • Elaborarea și prezentarea unui plan multianual pe o perioadă de 5 ani privind acoperirea deficitului de resurse umane din instanțele judecătorești din România și din parchetele de pe lângă acestea. Planul va fi elaborat de Consiliul Superior al Magistraturii și de Ministerul Justiției și va fi supus analizei Comitetului până la data de 30 ianuarie 2026.
  • Elaborarea unui proiect de lege privind reorganizarea parchetelor de pe lângă judecătorii într-o structură unică la nivelul fiecărui județ. Proiectul va fi realizat de Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, până la data de 30 ianuarie 2026.
  • Elaborarea unui proiect de reconfigurare a hărții judiciare, în vederea desființării instanțelor judecătorești cu un grad redus de încărcare. Proiectul va fi întocmit de Consiliul Superior al Magistraturii până la data de 28 februarie 2026.
  • Realizarea unui audit independent al sistemului de repartizare aleatorie a cauzelor, precum și prezentarea unui raport de audit. Procedura de desemnare a entității care va efectua auditul va fi inițiată până la finalul lunii ianuarie 2026, iar raportul de audit independent va fi făcut public cel târziu la data de 15 iunie 2026.

Ce se va discuta în continuare

Următoarea ședință va fi în 21 ianuarie, cu următoarele subiecte pe ordinea de zi:

  • delegarea și detașarea magistraților
  • procedura de modificare a completurilor de judecată
  • revenirea la D.N.A., D.I.I.C.O.T. și la parchetele ordinare a competenței de urmărire penală a magistraților
  • modalitatea de desemnare a colegiilor de conducere ale instanțelor.
Ultimele articole pe alba24
