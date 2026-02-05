VIDEO: O vidră de râu, surprinsă de camerele de luat vederi ale Parcului Natural Apuseni

O vidră de râu (Lutra lutra) a fost surprinsă de camerele de monitorizare, într-o pădure din Apuseni. Imaginile au fost postate de Parcul Natural Apuseni, pe contul de Facebook.

"Este o înotătoare excelentă, capabilă să rămână scufundată în căutarea prăzii timp de 6-7 minute.

Blana sa este perfect adaptată vieții acvatice: netedă, mătăsoasă și foarte densă, oferindu-i protecție și mobilitate în apă", au scris reprezentanții parcului.

Vidra se hrănește în principal cu pește, dar consumă și amfibieni, crustacee, moluște sau mici mamifere acvatice.

Este un prădător oportunist, adaptându-și dieta în funcție de resursele disponibile.

Parcul Natural Apuseni are o suprafață de 76.064 de hectare, în zona Munților Apuseni, pe teritoriul județelor Cluj, Bihor și Alba. 50.793 de hectare sunt păduri, care adăpostesc o faună bogată.

