Schimbări majore la 112: Modul de preluare a apelurilor se modifică. MAI promite intervenții mai rapide din 2026

Schimbare majoră în modul de preluare a apelurilor la 112. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunță una dintre cele mai mari reforme ale sistemului unic de urgență din ultimii ani: persoanele care sună la 112 vor discuta cu un singur dispecer, care va transmite direct echipelor din teren solicitarea de intervenție.

Secretarul de stat din MAI Bogdan Despescu a explicat că, în prezent, un apel poate fi preluat de până la trei dispeceri diferiți, lucru care prelungește inutil timpul de răspuns în situații critice.

Model unitar de dispecerizare: un singur punct de contact

Noua organizare, aprobată de ministrul Cătălin Predoiu, introduce un model unitar de dispecerizare la nivel județean, eliminând pașii suplimentari și discuțiile inutile.

Un singur dispecer preia apelul.

Dispecerul transmite direct echipei din teren.

Dispare „lanțul” de intermediari care întârzia intervențiile.

Potrivit MAI, obiectivul este clar: timpi mai scurți de reacție, printr-o comunicare simplificată între cetățean și operator.

20% dintre angajații dispeceratelor, trimiși în stradă

Reforma include și o reorganizare a personalului: circa 20% dintre polițiștii și angajații din dispecerate vor fi relocați către activități operative, pentru a crește vizibilitatea și prezența echipelor în teren.

Astfel, sistemul devine mai suplu, iar resursele – mai bine folosite.

Digitalizare completă: GPS pe patrule și date în timp real

Modernizarea este susținută de investiții tehnologice. Dispecerii vor avea acces la:

poziționare GPS în timp real pentru toate patrulele,

sisteme integrate de colectare a datelor,

monitorizare permanentă a echipajelor.

Practic, pentru dispecer apare o imagine completă a situației din teren, ceea ce permite o direcționare eficientă a resurselor.

Calendar de aplicare: decembrie 2025 – 2026

Înainte de aplicarea la nivel național, MAI va derula două proiecte pilot:

unul la frontiera cu Bulgaria,

unul în zona Moldovei.

În aceste zone, noul sistem va fi testat împreună cu Poliția, Jandarmeria și Poliția de Frontieră, pentru a identifica problemele înainte de implementarea națională.

Primele etape ale reorganizării vor începe în decembrie 2025, iar extinderea la nivelul tuturor județelor se va face progresiv pe parcursul anului 2026.

Ce înseamnă schimbarea de la 112 pentru populație

Apelul la 112 va fi mai scurt și mai clar.

Răspunsul forțelor de ordine ar trebui să fie mai rapid.

Dispare percepția că „te plimbă între dispeceri”.

Echipajele vor fi monitorizate mai eficient.

Prin centralizare, digitalizare și personal suplimentar în teren, MAI promite un sistem mai rapid, mai coerent și mai eficient.

