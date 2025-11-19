Connect with us

Eveniment

Schimbări majore la 112: Modul de preluare a apelurilor se modifică. MAI promite intervenții mai rapide din 2026

Publicat

acum O oră

Schimbare majoră în modul de preluare a apelurilor la 112. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunță una dintre cele mai mari reforme ale sistemului unic de urgență din ultimii ani: persoanele care sună la 112 vor discuta cu un singur dispecer, care va transmite direct echipelor din teren solicitarea de intervenție.

Secretarul de stat din MAI Bogdan Despescu a explicat că, în prezent, un apel poate fi preluat de până la trei dispeceri diferiți, lucru care prelungește inutil timpul de răspuns în situații critice.

Model unitar de dispecerizare: un singur punct de contact

Noua organizare, aprobată de ministrul Cătălin Predoiu, introduce un model unitar de dispecerizare la nivel județean, eliminând pașii suplimentari și discuțiile inutile.

  • Un singur dispecer preia apelul.
  • Dispecerul transmite direct echipei din teren.
  • Dispare „lanțul” de intermediari care întârzia intervențiile.

Potrivit MAI, obiectivul este clar: timpi mai scurți de reacție, printr-o comunicare simplificată între cetățean și operator.

20% dintre angajații dispeceratelor, trimiși în stradă

Reforma include și o reorganizare a personalului: circa 20% dintre polițiștii și angajații din dispecerate vor fi relocați către activități operative, pentru a crește vizibilitatea și prezența echipelor în teren.

Astfel, sistemul devine mai suplu, iar resursele – mai bine folosite.

Digitalizare completă: GPS pe patrule și date în timp real

Modernizarea este susținută de investiții tehnologice. Dispecerii vor avea acces la:

  • poziționare GPS în timp real pentru toate patrulele,
  • sisteme integrate de colectare a datelor,
  • monitorizare permanentă a echipajelor.

Practic, pentru dispecer apare o imagine completă a situației din teren, ceea ce permite o direcționare eficientă a resurselor.

Calendar de aplicare: decembrie 2025 – 2026

Înainte de aplicarea la nivel național, MAI va derula două proiecte pilot:

  • unul la frontiera cu Bulgaria,
  • unul în zona Moldovei.

În aceste zone, noul sistem va fi testat împreună cu Poliția, Jandarmeria și Poliția de Frontieră, pentru a identifica problemele înainte de implementarea națională.

Primele etape ale reorganizării vor începe în decembrie 2025, iar extinderea la nivelul tuturor județelor se va face progresiv pe parcursul anului 2026.

Ce înseamnă schimbarea de la 112 pentru populație

  • Apelul la 112 va fi mai scurt și mai clar.
  • Răspunsul forțelor de ordine ar trebui să fie mai rapid.
  • Dispare percepția că „te plimbă între dispeceri”.
  • Echipajele vor fi monitorizate mai eficient.

Prin centralizare, digitalizare și personal suplimentar în teren, MAI promite un sistem mai rapid, mai coerent și mai eficient.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 7 minute

Mircea Hava: Alegerile din PNL Alba nu mai pot fi amânate. ”Îmi este rușine că funcțiile publice sunt încă monedă politică”
Acciza la bere va crește
Evenimentacum 37 de minute

19 noiembrie: Ziua Internațională a Bărbatului. O zi în care se celebrează aspectele pozitive ale bărbaților. În România
Evenimentacum O oră

Schimbări majore la 112: Modul de preluare a apelurilor se modifică. MAI promite intervenții mai rapide din 2026
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 4 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum 2 luni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

romexpo, târg de turism
Administrațieacum 14 ore

Județul Alba, prezent la Târgul de Turism al României: Lansarea platformei oficiale de promovare a turismului în județ
Administrațieacum 17 ore

MAI: jandarmii care fac pază la clădiri vor patrula pe teren. Imobilele, monitorizate cu tehnologie conectată la centre de comandă
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 11 ore

Cumulul pensiei cu salariul, interzis și pentru profesori și medici. Anunțul ministrului Muncii, Florin Manole
Economieacum 18 ore

Pachetul fiscal, ADOPTAT de Parlament. Ce măsuri conține legea, de la majorarea impozitelor până la noi obligații pentru firme
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 7 minute

Mircea Hava: Alegerile din PNL Alba nu mai pot fi amânate. ”Îmi este rușine că funcțiile publice sunt încă monedă politică”
Evenimentacum 13 ore

VIDEO-INTERVIU: Mircea Hava despre Alba Iulia, scandalul cu STP și resetarea PNL. Pe cine susține la Primărie și la șefia PNL Alba
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 16 ore

România-San Marino la TV. Cine transmite ultimul meci al tricolorilor în preliminariile pentru Cupa Mondială
Evenimentacum 24 de ore

FOTO: CS Unirea Alba Iulia, rezultate excelente la Campionatul Mondial de Powerlifting. Medalie de aur și performanță istorică
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 15 ore

20 de rețete și câteva curiozități din bucătării etnice
Evenimentacum o zi

FOTO: Câștigătorii Festivalului-concurs Național de Folclor „Mureș, pe marginea ta”, ediția 2025 la Ocna Mureș
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 2 zile

România cheltuiește anual o sumă infimă pentru cercetare, raportată la PIB. Date INS
Evenimentacum 6 zile

Apelurile telefonice din orice țară UE vor costa la fel ca apelurile locale. Precizările ministrului Afacerilor Externe
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Ce să îi punem copilului de mâncare la școală
Evenimentacum 15 ore

Ce trebuie să mâncăm pentru a asigura echilibrul intestinal. Alimentele recomandate și sfatul medicului nutriționist
Evenimentacum 2 zile

ANSVSA: Este ilegală vânzarea online a prăjiturilor, cozonacilor de către persoane neînregistrate
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

FOTO-VIDEO: Gala Studenților 2025 la Alba Iulia. Premii pentru tinerii cu inițiativă din comunitate
biblioteca din sebes
Educațieacum 2 zile

Comunicat de presă Primăria Sebeș: Programul educativ „Școala Bobocilor” a adus la bibliotecă 1.000 de copii
Mai mult din Educatie