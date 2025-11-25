Schimbări majore propuse în transportul local din Alba Iulia. Studiu de oportunitate pentru înființarea unui serviciu al primăriei

Schimbări majore propuse în transportul local din Alba Iulia: Consilierii locali din Alba Iulia vor avea de aprobat, în ședința din 25 noiembrie, un studiu de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de transport public local în municipiu.

Documentul propune modificări substanțiale la traselele actuale: comasarea unor linii și reorganizarea orarului de transport.

Studiul de oportunitate reprezintă o analiză a potențialului unui proiect, având ca scop să ofere sprijin în procesul decizional.

Evaluarea se axează pe evidențierea obiectivă și rațională a punctelor forte și slabe ale proiectului, identificând oportunitățile și amenințările asociate, și oferind o privire clară asupra resurselor necesare pentru implementare.

Scopul final al unui studiu de oportunitate este să contureze perspectivele de succes ale proiectului, ghidând decidenții în luarea deciziilor informate.

În vederea satisfacerii necesităților de mobilitate a cetățenilor din comunele limitrofe municipiului Alba Iulia și a gestionării în comun a serviciului de transport public de persoane, în anul 2009 a fost înființată Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local (AIDA-TL).

La data actuală serviciciul de transport public local de persoane este asigurat de STP SA Alba Iulia, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 26/48/07.01.2021 încheiat între Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local și Societatea de Transport Public SA Alba Iulia, cu durata de 6 ani, respectiv cu valabilitate până la data de 07.01.2027.

Potrivit legii, autorităţile administraţiei publice locale sunt libere să hotărască asupra modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice aflate sub responsabilitatea lor. Autorităţile

administraţiei publice au posibilitatea de a gestiona în mod direct serviciile de utilităţi publice în baza unei hotărâri de dare în administrare sau de a încredinţa gestiunea acestora, respectiv toate ori numai o parte din competenţele şi responsabilităţile proprii privind furnizarea/prestarea unui serviciu de utilităţi publice ori a uneia sau mai multor activităţi din sfera respectivului serviciu de utilităţi publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii.

Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice se stabileşte prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcţie de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi publice.

Arealul analizat în cadrul prezentei expertize tehnico-operaționale este reprezentat de teritoriul Municipiului Alba Iulia, integrat în contextul zonei urbane funcționale aferente acestuia. Zona urbană funcțională cuprinde 16 unități administrativ-teritoriale: municipiul Alba Iulia, municipiul Sebeș, orașul Zlatna, orașul Teiuș și comunele Berghin, Ciugud, Daia Română, Cricău, Galda de Jos, Ighiu, Meteș, Mihalț, Sântimbru, Stremț, Vințu de Jos și Întregalde

Potrivit studiului, se poate observa o suprapunere exagerată a traseelor pe multiple segmente ale rețelei.

„Această redundanță în planificarea rutelor duce la o ineficiență operațională majoră, având ca rezultat direct circulația frecventă a vehiculelor goale, fără călători. Astfel, capacitatea de transport alocată pe tronsoanele comune depășește cu mult cererea reală, generând un consum nejustificat de resurse.

Această alocare defectuoasă a vehiculelor se traduce, inevitabil, printr-o pierdere continuă și substanțială de resurse materiale și financiare. Sunt angajate costuri operaționale ridicate, incluzând consumul inutil de combustibil, resursa umană și uzura prematură a parcoului auto. Practic, menținerea unor fluxuri de trafic redundante pe aceleași axe nu doar că generează o gaură în buget prin cheltuieli nejustificate, dar blochează și o parte din flotă care ar putea fi redistribuită eficient, demonstrând caracterul nesustenabil și irațional al actualei strategii de planificare”, se precizează în documentul citat.

Neconcordanțe între costurile calculate și cele raportate

Potrivit studiului, la o analiză sumară a datelor raportate, se constată o serie de neconcordanțe majore și ambiguități structurale.

Între acestea, analiza detaliată a situațiilor financiare prezentate relevă o viciere fundamentală a mecanismului de stabilire a compensației, cauzată de utilizarea unui „coeficient de

repartizare” fix de 11,00, aplicat uniform pentru localitățile Ciugud și Sântimbru. Această abordare matematică, prin care costurile operaționale sunt dictate procentual și nu rezultate din monitorizarea efectivă a consumurilor, transformă raportarea financiară într-o proiecție artificială, decuplată complet de realitatea economică din teren.

Faptul că două localități cu venituri și fluxuri de călători diferite ajung să aibă cheltuieli identice până la a doua zecimală (83.066,64 lei) demonstrează că operatorul nu raportează costuri reale, ci alocă sume forfetare. Această practică intră în contradicție flagrantă cu dispozițiile imperative ale Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport, scrie în studiu.

Viziunea de dezvoltare a serviciului de transport public de călători în Alba Iulia

Analiza de optimizare a rețelei urbane și metropolitane de transport public a fost realizată pentru un total de 38 de vehicule electrice dintre care:

21 autobuze electrice „BMC” (12 m, autonomie aproximativ 400 km),

11 autobuze electrice „SOR” (12 m, autonomie aproximativ 200 km),

6 microbuze electrice Karsan e-Jest (6 m, autonomie urbană 120–150 km).

Potrivit studiului, analiza urmărește modul optim de utilizare a acestor vehicule pe liniile urbane și metropolitane, prin reducerea suprapunerilor de trasee și dimensionarea corespunzătoare a flotei active zilnice, fără diminuarea acoperirii teritoriale.

Urmând modele de succes din orașe europene, conceptul se bazează pe introducerea unor trasee magistrale, mai lungi și de tip circular, menite să asigure o conectivitate superioară între cartiere și zonele de interes major.

Această reorganizare permite deservirea optimă a orașului cu un număr redus de autobuze, generând astfel economii substanțiale. Un element cheie al propunerii îl reprezintă implementarea unui orar decalat pentru plecări, proiectat special pentru a fluidiza traficul și a evita suprapunerile care generează ambuteiaje în orele de vârf.

Modificări propuse la traseele 101R / 101T / 102R / 102T

Analiza rutelor 101R, 101R (via Centru de Zi), 102R, 102T și 101T evidențiază o suprapunere semnificativă de trasee și o utilizare ineficientă a resurselor de transport pe axa Piața Națiunii – Cloșca – Gara, cu extinderi neproductive spre zona Recea.

În scopul eficientizării exploatării și al reducerii costurilor, se propune comasarea acestora într-o singură linie unificată – 101, cu traseul la dus: Piața Națiunii – Centru de Zi – Cloșca – Gara, fără trecere prin Recea, iar la întoarcere Gara – LIDL – Hotel Cetate – Piața Națiunii, fără trecere prin Recea.

Această reorganizare reduce distanța medie pe ciclu la aproximativ 14 km (tur-retur) și durata totală la 51 minute, asigurând menținerea programului existent de circulație (06:30–19:30) și a frecvenței de 60 minute în zilele lucrătoare. În weekend se recomandă pastrarea orarului actual pe ruta nouă, exceptănd bucla prin Centru de zi și Recea, atât la tur, cât și la retur.

Necesitatea de flotă scade de la trei vehicule la un singur autobuz electric BMC 12 m, cu autonomie suficientă pentru întreaga zi de operare (aproximativ 280 km/zi < 400 km autonomie nominală). În paralel, kilometrajul zilnic total se reduce cu circa 60%, fără diminuarea conectivității între principalele zone urbane.

Modificări propuse la traseele 103 / 104 / 103A / 104A

Potrivit studiului, analiza traseelor circulare 103 și 104, precum și a variantelor 103A și 104A, indică o acoperire redundantă a zonei centrale și a buclei Centru-Carolina Mall-Mercur, generând suprapuneri de rută și utilizarea neuniformă a capacității de transport. Conform traseului actual, liniile 103 și 104 operează în sensuri opuse, cu intervale similare de circulație și un grad bun de acoperire a zonei urbane dense.

Se propune menținerea frecvenței actuale, dar cu plecări alternative (decalate) din Gara Alba Iulia, nu la aceleași minute. Scopul este dublu: în primul rând, se evită sosirile simultane și aglomerarea în punctele de intersecție (ex: Carolina Mall), distribuind uniform fluxurile de trafic.

În al doilea rând, acest aranjament oferă un avantaj major călătorilor care circulă spre nordul orașului (zonele Ampoi, Carolina Mall). Ambele linii deservesc acest tronson comun și, astfel, un pasager poate lua pur și simplu primul autobuz care sosește în stație (fie L103, fie L104), fără a fi nevoit să aștepte o linie anume.

În loc ca ambele autobuze să plece simultan, de exemplu la 06:00, ele sunt decalate la 06:00 și 06:15. Astfel, pentru călătorul care merge spre nord, acest fenomen nu doar va crea percepția unor curse mai dese, ci chiar îmbunătățește frecvența reală de transport pe coridorul comun, înjumătățind practic timpul de așteptare.

În paralel, pentru a elimina ocolurile și suprapunerile cu liniile principale, liniilor 103A și 104A este necesară o regândire a acestora. În forma actuală, traseele ocolesc inutil prin nordul municipiului, suprapunându-se parțial cu liniile principale și generând timpi mari de parcurs.

Se propune redirijarea liniilor 103A și 104A pe traseul Schit – Recea – Gara, renunțând la segmentul comun cu 103/104 prin zona Carolina Mall. Astfel, ele vor deveni linii secundare de legătură între Schit, cartierul Recea și nodul principal Gara, dat fiind faptul că linia 101 nu mai tranzitează zona Recea.

Schimbări majore propuse în transportul local din Alba Iulia: Modificări propuse la traseele 105G / 122 / 106G / 121 / 107 / 108 / 109

Potrivit studiului, analiza liniilor 105G–122 (Gemina 2) și 106G–121 (Gemina 1) evidențiază o exploatare dezechilibrată, cu diferențe notabile între durata de parcurs, distanță și frecvență. Perechile funcționează teoretic în sistem tur–retur, însă orarele sunt necorelate și creează perioade lungi fără corespondență între plecările din Gemina și sosirile din Gară.

Liniile 106A și 121 (Am1 – Ambient) au caracter de serviciu dedicat, fiind operate cu frecvență extrem de redusă, doar în perioada școlară. Cu două curse pe zi, dimineața și după-amiaza, aceste trasee asigură legătura punctuală între zona industrială Ambient și centrul municipiului, respectiv zona Gării.

Pentru simplificarea rețelei, se propune comasarea întregii familii de linii Gemina/Bărăbanț/Ampoi în două rute principale:

Linia 109: Gemina – Ampoi – partea de Nord a Cetății prin Calea Moților -Gară, completată de subramura 109B Gemina – Ampoi – partea de Sud a Cetății prin bulevardul Încoronării, alternând în funcție de oră, pe același traseu, atât la tur, cât și la retur.

Linia 108 (Saturn/Bărăbanț – Ampoi – Piata Națiunii – Gară, prin bulevardul Ferdinand I) – același traseu tur-retur.

Noua structură oferă o legătură clară și regulată între Bărăbanț, Gemina și zona centrală, cu o frecvență de 30 minute în zilele lucrătoare și 60 minute în weekend, folosind exclusiv autobuze electrice „BMC” de 12 m. Distanța și durata totală a traseului rămân similare cu ale liniilor existente, însă organizarea devine coerentă, predictibilă și ușor de urmărit de către public.

Potrivit studiului, în ansamblu, noua structură aduce o reducere de peste 30% a vehiculelor utilizate, o creștere a regularității și o imagine unitară a transportului public electric în municipiul Alba Iulia.

Modificări propuse la traseele 110

În prezent, deservirea zonei Micești se caracteriza printr-un grad excepțional de fragmentare operațională și o eficiență scăzută. Sistemul era divizat în peste 10 coduri de linie distincte (incluzând 110A, 110B, 110E, 110F, 110R, 110S, 110Z etc.), care generau o serie de disfuncționalități majore.

Pentru a elimina fragmentarea operațională și a oferi un serviciu predictibil locuitorilor din Micești, se propune consolidarea celor peste 10 indicative anterioare într-o „familie de linii” coerentă. Aceasta este formată din două trasee de bază, clare și corelate: Linia 110 și Linia 110B, cu traseu similar atât la tur, cât și la retur.

Linia 110: Traseul propus (tur–retur identic): Micești Groape – Orizont – Moților – Hotel Cetate – Cloșca – Sf. Ecaterina – Încoronării – Gară

Linia 110 este desemnată ca axa principală de legătură între zona rezidențială Micești și centrul municipiului. Traseul a fost proiectat să urmeze coridorul direct est-vest prin Moților și Bulevardul Încoronării. Acesta acoperă uniform întreaga zonă și conectează puncte cheie de interes (precum Hotel Cetate, zona Cloșca și Gara). Linia 110 este destinată preluării fluxului general zilnic, fiind deservită de o frecvență constantă de 30 de minute în orele de vârf și 60 de minute în afara acestora.

Linia 110B: Traseul propus (tur–retur identic): Micești DN – Kaufland – Mercur – Cloșca – Hotel Cetate – Moților – Piața I. Maniu – Gară

Linia 110B are un rol complementar, fiind concepută pentru a prelua cererea din zona Micești (DN1). Avantajul principal al acestui traseu este accesul direct pe care îl oferă către zona comercială Kaufland – Mercur, tranzitând ulterior prin Cloșca și Cetate (Piața I. Maniu) spre Gară. Este proiectată să circule în intervalele de vârf (dimineața și după-amiaza).

Orarul său va fi alternat cu cel al liniei 110, astfel încât să se mențină o cadență fixă și predictibilă din Gară (o plecare la fiecare 30 de minute pe tronsonul comun). Rolul ei este de a echilibra fluxurile de călători dintre zona rezidențială Micești și zona centrală/comercială.

Potrivit studiului citat, această consolidare permite o eficiență operațională uriașă, necesitând cu 65% mai puține vehicule active și scurtând lungimea cumulată a traseelor cu 40%. Cel mai important, beneficiile pentru călători sunt imediate: se înlocuiește un orar haotic cu o regularitate constantă (30/60 minute) și trasee logice, sincronizate cu restul rețelei.

Propuneri pentru traseul 111

Linia 111 asigură legătura directă între cartierul Păclișa și centrul municipiului / Gara Alba Iulia, prin zona SGA – Centru – Cetate. Sistemul actual, format din două variante operaționale (111 și 111R), este echilibrat și funcțional, oferind acoperire constantă pe tot parcursul zilei. Linia 111R deservește sensul Păclișa – Gară, cu plecări la intervale regulate, aproximativ la 60 – 80 minute. Linia 111 (tur) asigură circulația Gara – Păclișa, completând fluxul de întoarcere.

Intervenția în cazul acestei linii constă doar în ajustări minore de orar, având ca scop integrarea deplină în noua rețea. Obiectivele acestor ajustări sunt: decalarea strategică a curselor de dimineață pentru o sincronizare eficientă cu plecările liniilor circulare 103/104 și ale altor linii, uniformizarea intervalelor de succedare în orele de după-amiază, pentru a crește predictibilitatea, reducerea orelor de suprapunere directă între cursele 111 și 111R.

Propuneri pentru traseele 112 / 113

În cazul liniilor care deservesc zona Oarda (113/113R) și zonele Elit / Oarda de Jos / Cutina (112), se propune menținerea integrală a orarelor actuale.

Pentru a optimiza alocarea flotei și a elimina orice suprapunere redundantă, rolurile celor două familii de linii sunt definite strict:

Liniile 113 / 113R: Rămân rutele urbane de bază, asigurând legătura principală Gară – Garoafelor – Oarda de Sus. Acestea vor fi operate în continuare cu vehicule de mare capacitate (autobuze BMC 12m).

Linia 112: Preia deservirea separată a axei Elit – Oarda de Jos – Cutina. Acest traseu va fi alocat unui microbuz (e-Jest), adaptat cererii specifice din zonă.

Necesarul de vehicule pentru toate rutele urbane și metropolitane

Punctul de plecare al analizei este flota totală disponibilă de 38 de vehicule (32 autobuze și 6 microbuze). Conform optimizărilor propuse, deservirea rețelei urbane (Liniile 101-123) în zilele lucrătoare necesită alocarea a 26 de autobuze și 5 microbuze.

Prin urmare, flota rămasă, disponibilă pentru deservirea întregii rețele metropolitane (liniile 200-700), este de 6 autobuze (12 m) și 1 microbuz (6-8 m).

Pentru acoperirea deficitului este necesară achiziționarea unui număr cuprins între 10 și 18 vehicule noi, autobuze de 12 m, autobuze de 9 m și microbuze. Potrivit studiului, scenariul recomandat propune achiziția a 13 vehicule noi, respectiv 9 autobuze de 12 m și 4 microbuze.

Vezi AICI studiul de oportunitate complet (în format .PDF)

