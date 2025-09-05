Schimbări pentru angajatori: 30 septembrie, termen limită pentru înregistrarea în REGES-ONLINE. Revisal dispare. TUTORIAL VIDEO

Schimbări pentru angajatori: 30 septembrie 2025 este termenul limită până la care angajatorii trebuie să se înregistreze în REGES-ONLINE și totodată, să completeze toate elementele contractelor individuale de muncă active la data accesării Registrului, care nu se regăsesc în sistemul informatic REVISAL.

Începând cu data de 1 octombrie 2025 aplicația REVISAL nu va mai fi disponibilă, toate raportările urmând a se efectua exclusiv prin noua platformă digitală.

Dacă nu fac asta, angajatorii riscă amenzi.

Reprezentanții ITM Alba au transmis o serie de precizări oficiale legate de acest subiect.

Schimbări pentru angajatori. Comunicatul ITM Alba:

”Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) și(2) din Hotărârea Guvernului nr.295 /2025 privind Registrul general de evidență a salariaților – REGES-ONLINE, care statuează termenul de 6 luni de tranziție de la REVISAL la REGES-ONLINE vă precizăm următoarele:

la data de 30 septembrie 2025 se împlinește termenul limită până la care angajatorii trebuie să se înregistreze în REGES-ONLINE și totodată, să completeze toate elementele contractelor individuale de muncă active la data accesării Registrului, care nu se regăsesc în sistemul informatic REVISAL;

începând cu data de 1 octombrie 2025 aplicația REVISAL nu va mai fi disponibilă, toate raportările urmând a se efectua exclusiv prin noua platformă digitală;

Vă facem cunoscute principalele beneficii pe care le ofertă REGES-ONLINE:

administrarea digitală a contractelor de muncă și acces permanent la istoricului acestora;

raportarea în timp real și actualizarea automată a aplicației;

accesul securizat prin certificat digital calificat sau RoElD;

integrarea cu sistemele informatice interne de resurse umane, fără proceduri suplimentare de transfer al datelor;

platforma digitală este disponibilă direct din browser, fără instalare locală, accesând https://reges.inspectiamuncii.ro;

autentificarea în registru se poate realiza fie cu cont creat pe platforma RoEID, fie cu semnătură digitală confirmată la ANAF;

trecerea la REGES-ON LINE nu presupune migrarea, de către angajator, a bazelor de date existente, aceasta fiind deja realizată în sistem.

Modalitatea de autentificare se realizează prin accesarea link-ului de mai jos pentru vizualizare tutoriale:

Nerespectarea obligației privind înregistrarea în registru, în termenul legal , se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei, iar necompletarea tuturor elementelor contractelor individuale de muncă active la data înrolării în noul sistem, care nu se regăsesc în REVISAL, se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Cu stimă, Inspector șef, Calman Gabor Zsolt”

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News