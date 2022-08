Scriitorul Salman Rushdie, atacat în timpul unui eveniment la New York, este în stare gravă. Cine este autorul

Scriitorul Salman Rushdie a fost atacat vineri în timpul unui eveniment desfăşurat în statul american New York. A fost operat de urgență, în prezent fiind conectat la un ventilator și neputând să vorbească, scrie presa americană.

Starea sa este gravă, iar semnele nu sunt bune, spune chiar agentul său literar. „Veștile nu sunt bune; Salman își va pierde probabil un ochi; nervii din brațul său au fost secționați; iar ficatul său a fost înjunghiat și afectat”, a spus Andrew Wylie, agentul său de carte.

Scriitorul a fost atacat pe scenă, în timp ce participa la un eveniment din Chautauqua, o localitate din vestul statului New York.

Poliția a arestat un suspect. Este Hadi Matar, în vârstă de 24 de ani, care a intrat la eveniment la fel ca și ceilalți participanți, spune poliția.

El este cel care a sărit pe scenă, unde l-a înjunghiat pe Rushdie cel puțin o dată în zona gâtului și cel puțin o dată în abdomen.

Mark Sommer de la Buffalo News a declarat pentru canalul de știri BBC că atacatorul ar fi apărut din public purtând o mască neagră, a sărit pe scenă și a început să-l atace pe Rushdie.

La scurt timp după aceea, 10-15 persoane care se aflau acolo pentru a asista la conferință s-au repezit în ajutorul lui Rushdie și l-au imobilizat pe agresor.

Rushdie a rămas la pământ timp de aproximativ cinci minute înainte de a fi ajutat să se ridice și să iasă de pe scenă. Ulterior, a fost evacuat cu un elicopter.

