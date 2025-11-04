Connect with us

Eveniment

Senatul a adoptat tacit proiectul de lege privind reducerea la 300 a numărului de parlamentari. Ce condiții pun șefii Coaliției

Publicat

acum 3 ore

Senatul a adoptat tacit, fără dezbateri, proiectul de lege inițiat de USR, privind reducerea la 300 a numărului de parlamentari. Actul normativ va fi trimis Camerei Deputaților, care este for decizional.

Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, spunea că proiectul vine să pună în aplicare rezultatul referendumului din 2009, transmite RADOR.

”Astăzi suntem un parlament supradimensionat, matematic și de asemenea din punct de vedere al voinței poporului, care dorește din partea clasei politice răspundere, responsabilitate și diminuarea cheltuielilor” a spus Pălărie.

Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, spune la rândul său că decizia coaliției este una de susținere a reducerii numărului de parlamentari.

El nuanțează însă: ar fi vorba de o reducere de 10%, iar despre proiectul USR spune că ”are niște deficiențe din punct de vedere juridic”.

Președinte Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu (PSD), a anunțat anterior și el că susține reducerea numărului de parlamentari, dar a pus condiția ca alegerea să se facă cu vot uninominal: ”Avem un referendum în România, ținut în urmă cu 15 ani dacă nu mă înşel, care așteaptă să fie pus în practică. Noi susținem 300 de parlamentari, dar avem o mențiune, am vrea să fie vot uninominal”.

Un parlamentar ne costă aproximativ 130.000 de euro pe an,  plus costurile cu personalul de suport, cheltuielile de deplasare, cazare și alte beneficii.

Documentul adoptat Tacit de Senat merge la Camera Deputaților pentru votul decizional.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 18 minute

Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia prezintă spectacolul ”După melci”, la finalul atelierului Arta actorului
Educațieacum 48 de minute

Ziua porților deschise la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia. Se prezintă condițiile de admitere
CUPRU MIN SA ABRUD anunt cerere de oferta
Abrudacum O oră

CUPRU MIN SA ABRUD: CERERE DE OFERTĂ cu plic închis pentru achiziția BLINDAJ SPIRA CLASOR – 180 bucăți
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 18 ore

Târg de Crăciun la Alba Iulia, pe ”repede înainte”: Toată organizarea dată unei firme private. Primăria aduce bradul și instalația
amenda politie politia noaptea politist
Administrațieacum o zi

Noi norme pentru plata amenzilor de circulaţie. Plățile se vor putea face direct de pe telefon, prin internet banking sau cod QR
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 ore

Locuri de muncă în Alba: 543 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Ratele românilor vor crește
Economieacum 3 ore

Care este salariul mediu brut pe lună în Alba și cât rămâne în mână. Datele statistice
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 ore

Senatul a adoptat tacit proiectul de lege privind reducerea la 300 a numărului de parlamentari. Ce condiții pun șefii Coaliției
Alegeri parlamentare 2024
Evenimentacum 2 zile

Sondaj CURS: AUR rămâne principalul partid în opțiunile de vot. Jumătate dintre români ar susține suspendarea președintelui
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Băiatul cu părul albastru, Andrei Raţiu
Evenimentacum 2 zile

Fotbalistul originar din Alba, Andrei Rațiu, este cel mai rapid fotbalist din Europa în acest sezon. Analiză Mundo Deportivo
Evenimentacum 6 zile

Jucătoarea de tenis din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, s-a calificat în optimile de finală ale turneului ITF de la Irapuato din Mexic
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

laptop asus gaming black friday
Actualitateacum 2 ore

Gamingul în 2025: De ce laptopurile devin centrul experienței și cum ASUS setează standardul (P)
Administrațieacum 18 ore

Târg de Crăciun la Alba Iulia, pe ”repede înainte”: Toată organizarea dată unei firme private. Primăria aduce bradul și instalația
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 2 săptămâni

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 5 ore

Noi reguli pentru medici. A fost aprobat noul Cod de Deontologie Medicală. Ce trebuie să respecte
Actualitateacum 2 zile

O analiză genetică ar putea detecta boala Parkinson înainte de apariţia primelor simptome
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 48 de minute

Ziua porților deschise la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia. Se prezintă condițiile de admitere
Educațieacum 17 ore

Modele de subiecte Bacalaureat 2026 la Română, Matematică, Istorie, Geografie, Biologie, Informatică, Logică și alte discipline
Mai mult din Educatie