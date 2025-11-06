Connect with us

ANAF propune o nouă procedură pentru stabilirea din oficiu a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice

Publicat

acum 4 secunde

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a lansat un proiect de ordin prin care propune introducerea unei noi proceduri de stabilire din oficiu a contribuțiilor la asigurările sociale (CAS) și la asigurările sociale de sănătate (CASS).

Măsura vizează persoanele fizice care obțin venituri din activități independente sau din alte surse extrasalariale, dar care nu și-au îndeplinit integral sau parțial obligațiile de declarare voluntară a acestor contribuții.

Potrivit Referatului de aprobare, proiectul vine în contextul modificărilor aduse de Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, scrie Fiscalitatea.

Actul normativ a modificat Titlul V din Codul fiscal, care reglementează contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, aplicabile începând cu anul fiscal 2024.

Conform noilor prevederi, contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru persoanele care realizează venituri din activități independente se calculează în funcție de venitul net anual realizat, brut sau norma de venit, fără a putea depăși baza corespunzătoare nivelului a 60 de salarii minime brute pe țară, valabile la data de 25 mai a anului pentru care se datorează contribuția.

De asemenea, dacă baza de calcul cumulată din activități independente este mai mică decât nivelul corespunzător a 6 salarii minime brute pe țară, persoanele fizice vor datora o diferență de contribuție până la atingerea acestui prag minim.

Această diferență nu se datorează în situațiile exceptate de art. 174 alin. (9) și (10) din Codul fiscal, care vizează, printre altele, persoanele asigurate în alte sisteme de sănătate sau care beneficiază de scutiri speciale.

Noua procedură propusă de ANAF are scopul de a crește gradul de conformare fiscală și de a evita situațiile în care contribuțiile sociale rămân neachitate din cauza neîndeplinirii obligațiilor de declarare. Proiectul de ordin este în prezent în consultare publică pe site-ul instituției.

O nouă procedură pentru stabilirea din oficiu a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice. Ce conține ordinul

Ordinul care îi vizează pe contribuabilii care nu și-au depus declarațiile privind contribuția de asigurări sociale și/sau contribuția de asigurări sociale de sănătate prevede aprobarea:

  • procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice;
  • modelului și conținutului formularului „Notificare privind nedeclararea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice”;
  • modelului și conținutului formularului „Referat privind estimarea bazei de calcul a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate, în cazul stabilirii din oficiu a obligațiilor de plată”;
  • modelului și conținutului formularului „Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice”;
  • modelului și conținutului formularului „Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice”.
  • Actul normativ urmează să se aplice pentru stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale datorate cu titlu de contribuție de asigurări sociale și contribuție de asigurări sociale de sănătate pentru anul fiscal 2024.
