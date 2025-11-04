Connect with us

Premieră muzicală internațională la Sebeș: Pianista japoneză Chiyo Hagiwara a lansat un CD cu piese compuse de Josef Filtsch

Luni, 3 noiembrie 2025, pe scena Centrului Cultural „Lucian Blaga” din Sebeş, a avut loc un spectacol inedit, oferit de pianista japoneză Chiyo Hagiwara, pentru a-l omagia pe compozitorul Josef Filtsch.

Muzică fratelui mai mare al deja celebrului Carl a fost readusă la viață, printr-un efort documentar şi artistic excepțional susținut de artista niponă, devenită ambasadoare neobosită a Sebeșului – un teritoriu a cărui bogăție culturală o prețuiește și o promovează cu succes.

Absolventă a Colegiului de Muzică din Tokyo, talentata pianistă Chiyo Hagiwara a studiat împreuna cu prestigioși profesori, fiind câștigătoare a numeroase premii la festivaluri internaționale de muzică. Pentru activitatea sa culturală a primit o serie de distincții, numele ei fiind legat de introducerea în muzica clasică japoneză a operei micului geniu transilvănean Carl Filtsch.

Datorită ei, operele copilului minune al Sebeşului au pătruns în cultura japoneză, unde Carl Filtsch se bucură astăzi de o apreciere unanimă, reflectată în mass-media niponă. Albumul cu compozițiile lui Carl Filtsch în interpretarea pianistei Chiyo Hagiwara a fost, vreme de mai multe luni, pe primul loc în Top Bilboard Japan.

În cursul cercetărilor despre Carl Filtsch, Chiyo a avut norocul să descopere compozițiile fratelui său, cu 17 ani mai în vârstă: Josef Filtsch. Născut la Orăştie, în 1813, în familia preotului evanghelic Joseph Filtsch (1762-1860), acesta a studiat pianul de la o vârstă fragedă, educaţia muzicală a tânărului Josef continuând la Viena, sub tutela lui Carl Cserny, maestrul lui Liszt.

Ulterior, a studiat cu faimosul profesor Anton Halm, iar apoi cu Karl August Krebs. Josef Filtsch s-a întors în Transilvania şi a urmat cursuri de drept la Cluj şi la Sibiu, la Universitatea Săsească de Drept, susţinându-şi ultimul examen în anul 1834. După absolvire, a primit un post de funcționar la Târgu Mureş, unde a stârnit admirație cu compozițiile şi interpretările sale, fiind adesea consultat în probleme muzicale.

În anul 1837, Josef a renunțat la cariera sa administrativă şi muzicală însoțindu-l în periplul său european pe Carl, după a cărui moarte (survenită în 1845), se întoarce în Transilvania. Își întemeiază o familie, căsătorindu-se în 1853 cu tânăra Jeni din Sebeş, iar în 1855 se naște la Sibiu fiica sa, Irene Filtsch (1855-1943). Pe tot cuprinsul vieții, a păstrat o vie amintire fratelui mai mic pe care l-a iubit, lucru dovedit şi de faptul că a continuat activitatea caritabilă începută de Carl. În ultima zi a anului 1850, a susținut un concert la Sibiu, pentru a strânge fondurile necesare spitalului din localitate.

A intrat în politică, fiind membru al Dietei Transilvaniei în mai multe legislaturi, fapt atestat de Ziarele Hermannstädter Zeitungen şi Korunk, care prezintă lista deputaţilor din anul 1865. Activitatea politică din Transilvania i-a deschis calea către politica mare, devenind ulterior deputat în Camera Reprezentanților a Parlamentului de la Viena. A murit la Viena, la vârsta de 81 de ani, după o viață tumultoasă, închinată fratelui său şi muzicii (în data de 13 octombrie1894).

În calitate de compozitor, Josef dovedește un talent cu nimic mai prejos decât cel al fratelui său Carl Filtsch, lăsând în urmă o muzică a epocii romantice, lirică, grațioasă și uneori impregnată de un sentiment de efemeritate.

Prin efortul pianistei Chiyo Hagiwara şi cu sprijinul Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeş, 17 compoziții semnate de Josef Filtsch au fost readuse la viață, la 131 de ani de la moartea sa, fiind reunite pe un CD audio sub titlul generic: „Lumina uitată a romantismului – lumea lui Josef Filtsch (1813-1894)”. Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș şi Chiyo Hagiwara l-au prezentat publicului, în premieră mondială, restituind culturii românești şi europene o personalitate a Sebeşului pe nedrept uitată.

În încheierea concertului, Chiyo Hagiwara l-a invitat pe basistul Matei Mitrea, elev al Colegiului Național „Lucian Blaga” din Sebeș, să interpreteze împreună o cunoscută piesă din muzica rock românească, acest experiment muzical dorindu-se a fi o invitație adresată tinerilor de a se apropia de muzica de calitate și de a explora acest domeniu cultural bogat.

„3 noiembrie 2025: o zi minunată pentru mine, petrecută în orașul meu atât de drag, Sebeș, unde am avut onoarea și bucuria de a susține un concert care a marcat premiera mondială a unor lucrări semnate de Josef Filtsch. Sunt profund recunoscătoare pentru această ocazie extraordinară! Faptul că am putut trăi acest moment chiar în orașul natal al lui Carl Filtsch, căruia i-am dedicat viața mea artistică, este un vis împlinit. Mulțumesc din suflet Centrului Cultural «Lucian Blaga» și Primăriei Municipiului Sebeș pentru sprijinul total oferit în realizarea acestei premiere.

Mulțumesc din inimă locuitorilor orașului Sebeș și tuturor celor care au venit de departe pentru a fi alături de noi la acest eveniment. Voi continua, cu toată puterea și pasiunea mea, să promovez opera și moștenirea fraților Filtsch! Mulțumesc din tot sufletul, dragilor mei din Sebeș și tuturor celor care m-au susținut! Vă iubesc nespus!” a transmis pianista japoneză Chiyo Hagiwara.

