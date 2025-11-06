Connect with us

Centrul de zi pentru copii „ReCreativ” Alba Iulia caută voluntari. Cum se fac înscrieri

Publicat

acum 54 de secunde

Centrul de zi pentru copii „ReCreativ” Alba Iulia caută voluntari. Aceștia vor ajuta copiii să-și facă temele și vor colabora cu coordonatorii pentru activități recreative.

”Sunt bineveniți atât tineri, cât și persoane de orice vârstă cu experiență didactică, dornice să contribuie la formarea unei generații motivate. Te așteptăm să faci parte dintr-o echipă profesionistă și entuziastă, într-un mediu ce oferă posibilități reale de dezvoltare personală și profesională”, este mesajul centrului.

Voluntarii vor oferi sprijin copiilor în realizarea temelor și vor colabora cu coordonatorii în desfășurarea activităților recreative.

Condiții pentru voluntari

  • vârsta minimă 18 ani
  • disponibilitate de participare la activitatea de voluntariat minimum 2 ore/săptămână

Se încheie contract de voluntariat, pentru minimun 3 luni, cel mult 12 luni.

Acte necesare:

  • copie act de identitate, acte de studii
  • adeverință medicală (pentru capacitatea de muncă/apt de muncă)
  • curriculum vitae
  • recomandări

Persoanele cu experiență didactică au prioritate la selecție.

Detalii și înscrieri, la Direcția de Asistență Socială Alba Iulia str. Republicii, nr. 26, Alba Iulia, telefon 0258/810325, int. 111.

 

 

