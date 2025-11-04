Connect with us

Eveniment

Câte zile libere vor avea românii de 1 Decembrie, Crăciun și Revelion. Minivacanțele de sărbători, în iarna 2025-2026

Publicat

acum 3 ore

Zile libere de 1 Decembrie, Crăciun și Revelion. Se apropie perioada sărbătorilor de iarnă 2025-2026, când românii vor avea mai multe zile libere. Crăciunul și Revelionul pică în timpul săptămânii, astfel că unii angajați vor beneficia de minivacanțe.

Zile libere legale vor fi 30 noiembrie – Sfântul Andrei, ocrotitorul românilor, 1 Decembrie – Ziua Națională, prima și a doua zi de Crăciun (25-26 decembrie), dar și prima și a doua zi de Anul Nou (1 și 2 ianuarie).

În plus, sunt declarate zile libere 6 și 7 ianuarie (Boboteaza și Sfântul Ioan Botezătorul).

Zile libere de 1 Decembrie, Crăciun și Revelion 2025-2026

  • 30 noiembrie (duminică): Sfântul Andrei, ocrotitorul românilor
  • 1 Decembrie (luni): Ziua Națională a României
  • 25 decembrie 2025 (joi) – prima zi de Crăciun
  • 26 decembrie 2025 (vineri) – a doua zi de Crăciun
  • 1 ianuarie 2026 (joi) – Anul Nou
  • 2 ianuarie 2026 (vineri) – a doua zi de Anul Nou

Minivacanțele de sărbători, în iarna 2025-2026

Minivacanța de 1 Decembrie

  • Românii vor avea trei zile minivacanță de 1 Decembrie. Va fi weekend prelungit, de sâmbătă, 29 noiembrie, duminică, 30 noiembrie și luni, 1 Decembrie.

Minivacanța de Crăciun

  • Românii vor avea patru zile minivacanță de Crăciun 2025. Prima zi de Crăciun (25 decembrie) este joia, iar a doua zi de Crăciun este vinerea (26 decembrie). Apoi urmează cele două zile de weekend, libere: 27 și 28 decembrie.

Minivacanța de Revelion

  • De Revelion și Anul Nou, românii ar putea avea chiar șapte zile libere. Anul Nou, 1 ianuarie, pică joia și este liberă și a doua zi de Anul Nou, 2 ianuarie, vinerea. Weekendul prelungit continuă și sâmbătă și duminică (3-4 ianuarie). Urmează apoi 6 ianuarie – zi liberă de Bobotează și 7 ianuarie – zi liberă de Sfântul Ioan Botezătorul. Rămâne ziua de luni, 5 ianuarie, care, dacă este declarată zi-punte, facilitează un concediu de o săptămână la începutul anului 2026.

Zile libere în 2026

  • 1 ianuarie 2026 (joi) – Anul Nou
  • 2 ianuarie 2026 (vineri) – a doua zi de Anul Nou
  • 6 ianuarie 2026 (marți) – Boboteaza
  • 7 ianuarie 2026 (miercuri) – Sfântul Ioan Botezătorul
  • 24 ianuarie (sâmbătă) – Ziua Unirii Principatelor
  • 10–13 aprilie – Paște ortodox
  • 1 mai (vineri) – Ziua Muncii
  • 31 mai (duminică) – Rusalii
  • 1 iunie (luni) – a doua zi de Rusalii
  • 15 august (sâmbătă) – Adormirea Maicii Domnului
  • 30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei
  • 1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României
  • 25–26 decembrie (vineri și sâmbătă) – Crăciunul

Zile libere 2025-2026. Drepturi pentru salariați

Dacă anagjații nu primesc liber în zilele de sărbători legale, din cauza faptului că în instituția sau firma respectivă trebuie păstrată continuitate activității, aceștia au anumite drepturi.

Aceștia trebuie să primească compensații în zile libere, acordate în următoarele 30 de zile.

Dacă nu este posibilă acordarea de libere, se plătește spor de cel puțin 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru.

Dacă nu respectă aceste prevederi, angajatorii riscă amenzi între 5000 și 10.000 de lei.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum O oră

Premieră muzicală internațională la Sebeș: Pianista japoneză Chiyo Hagiwara a lansat un CD cu piese compuse de Josef Filtsch
Evenimentacum 2 ore

Bărbat din Ocna Mureș, trimis în judecată după ce a evadat de trei ori din propria casă. Ce s-a întâmplat
Evenimentacum 3 ore

Câte zile libere vor avea românii de 1 Decembrie, Crăciun și Revelion. Minivacanțele de sărbători, în iarna 2025-2026
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 ore

Centru de date și arhivă la Alba Iulia. Documentația PUZ pentru amenajarea locației, pregătită pentru aprobare
Administrațieacum 11 ore

Amenzi de până la 20.000 de lei pentru cetățenii care nu sunt politicoși cu funcționarii publici. Propunere în Parlament
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 14 ore

Locuri de muncă în Alba: 543 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Ratele românilor vor crește
Economieacum 15 ore

Care este salariul mediu brut pe lună în Alba și cât rămâne în mână. Datele statistice
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 14 ore

Senatul a adoptat tacit proiectul de lege privind reducerea la 300 a numărului de parlamentari. Ce condiții pun șefii Coaliției
Alegeri parlamentare 2024
Evenimentacum 2 zile

Sondaj CURS: AUR rămâne principalul partid în opțiunile de vot. Jumătate dintre români ar susține suspendarea președintelui
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Băiatul cu părul albastru, Andrei Raţiu
Evenimentacum 3 zile

Fotbalistul originar din Alba, Andrei Rațiu, este cel mai rapid fotbalist din Europa în acest sezon. Analiză Mundo Deportivo
Evenimentacum 6 zile

Jucătoarea de tenis din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, s-a calificat în optimile de finală ale turneului ITF de la Irapuato din Mexic
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum O oră

Premieră muzicală internațională la Sebeș: Pianista japoneză Chiyo Hagiwara a lansat un CD cu piese compuse de Josef Filtsch
Evenimentacum 3 ore

Câte zile libere vor avea românii de 1 Decembrie, Crăciun și Revelion. Minivacanțele de sărbători, în iarna 2025-2026
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 2 săptămâni

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 16 ore

Noi reguli pentru medici. A fost aprobat noul Cod de Deontologie Medicală. Ce trebuie să respecte
Actualitateacum 2 zile

O analiză genetică ar putea detecta boala Parkinson înainte de apariţia primelor simptome
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

uab admitere 2024 admiterea de toamna Universitatea 1 Decembrie Alba Iulia
Educațieacum 4 ore

Cum influențează deciziile manageriale o companie. Competiție internațională la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Educațieacum 8 ore

Societatea Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Alba Iulia împlinește un deceniu de activitate. Eveniment aniversar
Mai mult din Educatie