Câte zile libere vor avea românii de 1 Decembrie, Crăciun și Revelion. Minivacanțele de sărbători, în iarna 2025-2026
Zile libere de 1 Decembrie, Crăciun și Revelion. Se apropie perioada sărbătorilor de iarnă 2025-2026, când românii vor avea mai multe zile libere. Crăciunul și Revelionul pică în timpul săptămânii, astfel că unii angajați vor beneficia de minivacanțe.
Zile libere legale vor fi 30 noiembrie – Sfântul Andrei, ocrotitorul românilor, 1 Decembrie – Ziua Națională, prima și a doua zi de Crăciun (25-26 decembrie), dar și prima și a doua zi de Anul Nou (1 și 2 ianuarie).
În plus, sunt declarate zile libere 6 și 7 ianuarie (Boboteaza și Sfântul Ioan Botezătorul).
Zile libere de 1 Decembrie, Crăciun și Revelion 2025-2026
- 30 noiembrie (duminică): Sfântul Andrei, ocrotitorul românilor
- 1 Decembrie (luni): Ziua Națională a României
- 25 decembrie 2025 (joi) – prima zi de Crăciun
- 26 decembrie 2025 (vineri) – a doua zi de Crăciun
- 1 ianuarie 2026 (joi) – Anul Nou
- 2 ianuarie 2026 (vineri) – a doua zi de Anul Nou
Minivacanțele de sărbători, în iarna 2025-2026
Minivacanța de 1 Decembrie
- Românii vor avea trei zile minivacanță de 1 Decembrie. Va fi weekend prelungit, de sâmbătă, 29 noiembrie, duminică, 30 noiembrie și luni, 1 Decembrie.
Minivacanța de Crăciun
- Românii vor avea patru zile minivacanță de Crăciun 2025. Prima zi de Crăciun (25 decembrie) este joia, iar a doua zi de Crăciun este vinerea (26 decembrie). Apoi urmează cele două zile de weekend, libere: 27 și 28 decembrie.
Minivacanța de Revelion
- De Revelion și Anul Nou, românii ar putea avea chiar șapte zile libere. Anul Nou, 1 ianuarie, pică joia și este liberă și a doua zi de Anul Nou, 2 ianuarie, vinerea. Weekendul prelungit continuă și sâmbătă și duminică (3-4 ianuarie). Urmează apoi 6 ianuarie – zi liberă de Bobotează și 7 ianuarie – zi liberă de Sfântul Ioan Botezătorul. Rămâne ziua de luni, 5 ianuarie, care, dacă este declarată zi-punte, facilitează un concediu de o săptămână la începutul anului 2026.
Zile libere în 2026
- 1 ianuarie 2026 (joi) – Anul Nou
- 2 ianuarie 2026 (vineri) – a doua zi de Anul Nou
- 6 ianuarie 2026 (marți) – Boboteaza
- 7 ianuarie 2026 (miercuri) – Sfântul Ioan Botezătorul
- 24 ianuarie (sâmbătă) – Ziua Unirii Principatelor
- 10–13 aprilie – Paște ortodox
- 1 mai (vineri) – Ziua Muncii
- 31 mai (duminică) – Rusalii
- 1 iunie (luni) – a doua zi de Rusalii
- 15 august (sâmbătă) – Adormirea Maicii Domnului
- 30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei
- 1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României
- 25–26 decembrie (vineri și sâmbătă) – Crăciunul
Zile libere 2025-2026. Drepturi pentru salariați
Dacă anagjații nu primesc liber în zilele de sărbători legale, din cauza faptului că în instituția sau firma respectivă trebuie păstrată continuitate activității, aceștia au anumite drepturi.
Aceștia trebuie să primească compensații în zile libere, acordate în următoarele 30 de zile.
Dacă nu este posibilă acordarea de libere, se plătește spor de cel puțin 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru.
Dacă nu respectă aceste prevederi, angajatorii riscă amenzi între 5000 și 10.000 de lei.
