Se întrerupe alimentarea cu apă în două localități din județul Alba, pentru lucrări la rețea

Se întrerupe alimentarea cu apă în două localități din județul Alba, marți, 2 decembrie, pentru lucrări la rețea, a anunțat Apa CTTA SA Alba.

Este vorba despre localitățile Acmariu (între orele 9.00 și 12.00) și Sărăcsău (orele 13.00-16.00).

Se montează debitmetre.

”Rugăm consumatorii să-și asigure rezervele de apă necesare pe perioada întreruperii.

La repunerea în funcțiune a alimentării cu apă potabilă, este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate, în acest caz rugăm clienții să utilizeze apa numai în scopuri menajere”, transmite compania.

Eventualele perturbații și zonele în care apar pot fi semnalate la numărul unic Call Center:

0377 900 400 (L-J: 08:00-16:30, V: 08:00-14:00)

Dispeceratul Sucursalei Cugir, la numerele de telefon 0258 751 139; 0725 113 123, în vederea intervenției.

