SEBEȘ: Vineri, 5 decembrie, începe Târgul de Crăciun. Luminițe de sărbătoare și surprize pentru copii, în seara de Moș Nicolae

Conform tradiției de la Sebeș, în seara de Moș Nicolae, în 5 decembrie, începând cu ora 17.00, va fi o poveste de iarnă într-o atmosferă feerică, de sărbătoare autentică.

În Piața Primăriei municipiului Sebeș vor fi aprinse luminițele de Crăciun, în acordurile colindelor tradiționale și al cântecelor de iarnă. Căsuțe frumos decorate cu produse specifice Crăciunului, o piață cu o înfățișare nouă dau conturul unui nou târg de Crăciun, presărat cu multe evenimente cultural-educative. Acestea sunt dedicate întregii comunități locale și în special copiilor, cei care se bucură de magia acestei perioade a anului, anunță Primăria.

La Centrul Cultural „Lucian Blaga”, atât în spațiile interioare, cât și în zona exterioară decorată de sărbătoare, vor sosi colindători, iar cei mici vor putea trimite scrisorile pentru Moș Crăciun, fiind răsplătiți cu dulciuri și cu cele mai frumoase cărți de povești.

Din bogata agendă a evenimentelor face parte și concertul extraordinar de Crăciun, de sâmbătă, 20 decembrie 2025, oferit de Ștefan Hrușcă. Nu vor lipsi spectacolele pregătite de cei mai mici artiști din oraș. Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” din Sebeș va prezenta calendarul de Advent cu cele mai atractive cărți și cu activități distractive.

Lângă bradul împodobit, vom premia excelența în educație – pe cei mai merituoși elevi ai orașului, ne vom întâlni cu companiile de top pentru a le felicita la ceas de bilanț. Bunici, nepoți, artiști mari și mici, pictori, scriitori, colindători, alături de personaje de poveste se vor bucura împreună de atmosfera unică a Crăciunului.

Târgul de Crăciun la Sebeș 2025. PROGRAM

„Crăciun cu bucurie, la Sebeș!”

5 – 24 decembrie 2025

Vineri, 5 decembrie 2025

Ora 17.00: Deschiderea Târgului de Crăciun și aprinderea iluminatului de sărbători – Parcul Primăriei

Momente artistice cu: Fanfara din Petrești, Școala de muzică „DoReMi” și Alexandra Pamfilie, Ancuța Stănuș și micii colindători, Trupa de Dansuri Săsești, Ordinul Scutierilor de Mühlbach, personaje din povestea Crăciunului

Duminică, 7 decembrie 2025

Ora 18.00: Concertul de colinde al Organizației Tinerilor de pe Valea Sebeșului – Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Luni, 8 decembrie 2025

Ora 10.00: „Ninge cu… filme”- vizionări de filme educative pentru copii – Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Ora 17.00: Vernisajul expoziției personale Eugen Măcinic – Primăria Municipiului Sebeș – spațiul expozițional

Marți, 9 decembrie 2025

Ora 15.00: Gala oamenilor de afaceri – Primăria Municipiului Sebeș

Conferința „Evoluții economice în 2026: ce urmează pentru România? Prognoze, scenarii și recomandări pentru decidenți publici și privați”. Invitați: lect. univ. dr. Adrian T. Mitroi și Mihai Buia – fost senior banker și specialist în relații internaționale

Lansarea publicației Transilvania Business

Miercuri, 10 decembrie 2025

Ora 10.00: „Pe bunici să-i colindăm!” – tradiții și obiceiuri românești povestite cu bunicii de la Căminul pentru Persoane Vârstnice Sebeș – Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / Biblioteca

Ora 16.00: Serbarea Grădiniței nr. 2 – Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala „Gheorghe Maniu”

Ora 18.00: Concertul de Crăciun al trupelor locale: Dublu Click, Loutfire, Alexandra Pamfilie și Alfred Dahinten, Red Ravine, Nexxt Band, Vasi Berki Band. Prezintă: Ana Filimon și Dacian Tărâță – Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Joi, 11 decembrie 2025

Ora 10.00 & ora 13.00: Excelența în educație. Gala de premiere a elevilor merituoși ai Sebeșului – Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Ora 19.30: Spectacol de teatru: comedia „Hoț să fii, noroc să ai!” – Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Vineri, 12 decembrie 2025

Ora 10.00: Lansare de carte pentru copii „Secretul bine păstrat” – autoare Laura Iviniș – Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala „Gheorghe Maniu”

Ora 16.00: Serbarea Grădiniței nr. 2 – Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala „Gheorghe Maniu”

Sâmbătă, 13 decembrie 2025

Ora 10.00: Târgul caritabil de turtă dulce organizat de Trupa de Dansuri Săsești și Biserica Evanghelică Sebeș – Biserica Evanghelică Sebeș

Duminică, 14 decembrie 2025

Ora 11.00: Spectacol de teatru pentru copii: „ABRACADABRA!” cu Marian Râlea – Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Luni, 15 decembrie 2025

Ora 17.00: Serată culturală aniversară, ediția a VIII-a. Vernisajul expoziției personale de pictură prof. Camelia Zurman – Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala „Gheorghe Maniu”

Participă Cenaclul literar „Lucian Blaga”, creatori și artiști plastici locali

Marți, 16 decembrie 2025

Ora 16.00: Balul bobocilor – Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș – Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Ora 16.00: Serbarea Grădiniței nr. 4 – Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala „Gheorghe Maniu”

Miercuri, 17 decembrie 2025

Ora: 10.00: Serbarea Grădiniței „Busy Angels” – Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Ora 18.00: Spectacol muzical de Crăciun cu Școala de muzică „DoReMi”, coord. de prof. Alexandra Pamfilie – Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Ora 16.00: Serbarea Grădiniței nr. 2 – Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala „Gheorghe Maniu”

15, 16, 17 decembrie 2025

Ora 10.00: „O poveste de Crăciun”, ediția a IX-a (ateliere de lectură și creație în parteneriat cu instituțiile de învățământ din municipiul Sebeș și împrejurimi) – Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / Biblioteca

Joi, 18 decembrie 2025

Ora 09.00: „Cartea poveștilor de iarnă începe cu A fost odată ca niciodată…. Es war einmal” – Ziua Minorităților Naționale din România – Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / Biblioteca

Ora 10.00: „Ninge cu… filme” – vizionări de filme educative pentru copii – Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Ora 16.00: Spectacolul de Crăciun al Clubului Copiilor Sebeș – Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Vineri, 19 decembrie 2025

Ora 09.00: „Ninge cu… filme” – vizionări de filme educative pentru copii și tineret – Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala „Gheorghe Maniu”

Sâmbătă, 20 decembrie 2025

Ora 16.00: Spectacol extraordinar de colinde cu ȘTEFAN HRUȘCĂ – Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Duminică, 21 decembrie 2025

Ora 18.00: Spectacolul de colinde al Bisericii Penticostale Eben Ezer Sebeș – Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Luni, 22 decembrie 2025

Ora 10.00: Serbarea Grădiniței „Heidi” – Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Ora 12.00: Serbarea Grădiniței „Mirela” – Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Ora 18.00: „Crăciunul în culorile copilăriei” – gala micilor artiști plastici ai orașului. Îndrumători: pictorii Dori Susan și Eugen Măcinic – Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

23 decembrie 2025

Ora 18.00 „Un gând bun pentru Moş Crăciun” – scrisorile copiilor la bibliotecă

5-24 decembrie 2025

Ora 12.00: Calendarul de Advent al Cărților – Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / Biblioteca

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News