Securitatea cibernetică în UE: Top 5 amenințări cibernetice în 2019-2020. Creștere cu 667% a escrocheriilor de tip phishing

O familie din Alba a fost ținta unui bărbat care i-a hărțuit mai bine de doi ani cu mesaje de amenințare, injurii, ba chiar i-a urmarit pe stradă și a ajuns în punctul în care pe mașina uneia dintre persoanele hărțuite i-a lăsat un plic în care se afla lenjerie intimă.

Detaliile din rechizitoriul procurorilor și din motivarea judecătorilor au fost făcute publice și par despinse dintr-un film thriller.

Bărbatul în cauză, Ioan C., a fost condamnat de magistrații Judecătoriei Câmpeni, la trei luni și 10 zile de închisoare cu executare. Pe 19 februarie polițiștii din Bistra l-au reținut și depus la Penitenciarul Aiud pentru executarea pedepsei.

Viața persoanelor hărțuite, despinsă dintr-un scenariu de film

Femeia care a fost principala țintă, C. S. V., a fost soția unui bărbat care la momentul începerii hărțurii, avea o relație cu fosta soție a agresorului.

Fostul soț al persoanei vătămate – M.T. este în prezent căsătorit cu fosta soție a inculpatului – M. V.. După căsătoria acestora, ce a avut loc în cursul lunii septembrie 2015, M. V.și cei doi copii, din mariajul cu inculpatul, și-au stabilit domiciliul la locuința actualului soț, M.T.

Din momentul despărțirii, inculpatul C. Ioan a început acțiunile de amenințare și hărțuire prin apeluri și mesaje telefonice repetate, împotriva lui M. V., .M T. dar și a persoanelor apropiate, rude ale acestora.

Calvarul femeii, C.S.V, a început după ce a aceasta s-a prezentat la secția de poliție din Bistra, unde agresorul a fost chemat după ce a amenințat-o pe o fată minoră din familie.

La scurt timp au început amenințările

Judecătorii au făcut în motivare publice unele amenințări pe care bărbatul le-a trimis prin SMS, de pe mai multe numere de telefon, persoanelor hărțuite.

”- ai să vezi tu că am să-ți stric și eu ție familia, cum mi-a stricat mie ,,S.,, (M.T.); așa cum mi-a luat el mie pe V.și copiii mei, așa am să-ți iau ție fetele și am să le duc, unde vreau eu, pe amândouă; plătesc mașină; să plângi tu după ele; pe cea mică o iau de la grădiniță sau din fața blocului; pe A. o iau din Abrud; dacă zice ceva T., bag cuțitul în el, în biserică, îi dau cuțit iar tu faci ce zic eu, dacă vrei să mai vezi fetele tale; (mesaj transmis persoanei vătămate V__ C.S.)

– la sora ta S., la N. și la V., vă tai eu grumazul la toate patru;

– vă omor eu pe amândoi, bag eu cuțitul meu în voi; (mesaj transmis lui V. M. S.)

– o să bag cuțitul în voi, pe rând; o să o duc și eu pe A.; plătesc o mașină și îmi bat joc de ea (mesaj transmis lui J.N.)

– ai să rămâi fără fata ta; ai să o găsești moartă în drum sau la poartă la ,,S.,,; îi dau eu cuțit și o să-i tai grumazul la A. iar pe cea mică o iau de la grădiniță și o duc de nu o să o mai vezi; la T.îi tai eu grumazul; vă omor pe toți și pe ,,S.,, (mesaj transmis persoanei vătămate)

– o să-și dau cuțit (mesaj transmis lui V.T.)

– A.(…) am să-ți tai ție grumazul și la (…) V.mea, acolo acasă, ca să vadă ce a făcut tatăl tău cu mine și cu copiii mei (mesaj transmis minorei M. C. A.)

– vă tai grumazul, ție, la tatăl tău și la (…) V. (mesaj transmis minorei M. C. A.)” se arată în motivarea Judecătoriei Câmpeni.

Urmăriți la biserică

Soțul femeii vătămate, în timpul audierilor, ”a confirmat faptul că el și soția sa au fost amenințați și au primit nenumărate mesaje telefonice de la inculpat, care prin frecvență și conținut le-au creat disconfort, tensiuni, certuri în familie dar și temeri pentru siguranța celor două fiice minore.

A menționat că inculpatul C. Ioan i-a urmărit duminica la biserică – fără a discuta cu ei – și că, de mai multe ori, i-a pus la ștergătoarele de la autoturism scrisori cu același conținut ca și SMS-urile și chiar lenjerie intimă, în plicuri”, se arată în motivarea judecătoriei.

Pedeapsa

Pentru faptele sale, judecătorii din Câmpeni l-au condamnat la 3 luni și 10 zile de închisoare, însă bărbatul a făcut apel. Dosarul a ajuns pe masa judecătorilor Curții de Apel Alba Iulia. În data de 18 februarie 2021, magistrații instanței superioare au respins apelul bărbatului. Pe 19 februarie polițiștii din Alba l-au prins pe bărbat și l-au depus la Penitenciarul Aiud pentru executarea pedepsei.