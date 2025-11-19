Se apropie o minivacanță pentru români. Câte zile libere vor mai fi în 2025, de Crăciun și Revelion

Se apropie o minivacanță pentru români, la sfârșitul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie. Ziua Națională a României, 1 Decembrie, va fi într-o zi de luni în 2025.

Articolul 139 din Codul Muncii stipulează că data de 1 decembrie 2025, când are loc Ziua Națională a României, este zi liberă de la Guvern, pentru angajații din România.

În această situație, având în vedere că evenimentul pică într-o zi de luni, românii vor avea parte de trei zile libere consecutive, adică de o minivacanță:

sâmbătă – 29 noiembrie,

duminică – 30 noiembrie,

luni – 1 decembrie.

Pe lângă această minivacanță, românii vor mai avea câteva zile libere și spre finalul anului, scrie Mediafax.

Astfel, românii vor avea o minivacanță de patru zile consecutive de Crăciun.

Minivacanța de Crăciun

Românii vor avea patru zile minivacanță de Crăciun 2025. Prima zi de Crăciun (25 decembrie) este joia, iar a doua zi de Crăciun este vinerea (26 decembrie).

Apoi urmează cele două zile de weekend, libere: 27 și 28 decembrie.

Minivacanța de Revelion

De Revelion și Anul Nou, românii ar putea avea chiar șapte zile libere. Anul Nou, 1 ianuarie, pică joia și este liberă și a doua zi de Anul Nou, 2 ianuarie, vinerea.

Weekendul prelungit continuă și sâmbătă și duminică (3-4 ianuarie). Urmează apoi 6 ianuarie – zi liberă de Bobotează și 7 ianuarie – zi liberă de Sfântul Ioan Botezătorul.

Rămâne ziua de luni, 5 ianuarie, care, dacă este declarată zi-punte, facilitează un concediu de o săptămână la începutul anului 2026.

Zile libere 2025-2026. Drepturi pentru salariați

Dacă anagjații nu primesc liber în zilele de sărbători legale, din cauza faptului că în instituția sau firma respectivă trebuie păstrată continuitate activității, aceștia au anumite drepturi.

Aceștia trebuie să primească compensații în zile libere, acordate în următoarele 30 de zile.

Dacă nu este posibilă acordarea de libere, se plătește spor de cel puțin 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru.

Dacă nu respectă aceste prevederi, angajatorii riscă amenzi între 5000 și 10.000 de lei.

