Ședință la Ighiu: Fermierii discută cu administrația județeană și mai mulți primari. Tema: Atacurile animalelor sălbatice

O ședință pe care reprezentanții fermierilor o numesc foarte importantă va avea loc joi, 30 octombrie, la Ighiu. De la ora 13.30, la căminul local din localitate se vor întâlni mai mulți fermieri alături de reprezentanți ai administrației județene.

De asemenea la ședință vor participa și mai mulți primari din județ. Mai exact la ședință sunt așteptați reprezentanți ai asociațiilor de fermieri din județ, vânători și gospodari care în acest an s-au confruntat cu o problemă foarte mare: atacurile animalelor sălbatice.

La ședință din partea autorităților județene vor participa reprezentanți ai: Prefecturii Județului Alba, Consiliul Județean, DSV, AFIR, APIA și APM.

Mai mult de atât, la ședință vor participa și mai mulți primari de comune din județ. Reprezentanții fermierilor au declarat pentru alba24.ro că vor lua parte la ședință primarii din: Ighiu, Cricău, Galda, Sântimbru, Teiuș, Stremț, Întregalde, Mogoș, Zlatna și Meteș.

Temele de discuții vor fi problemele cu care se confruntă sau s-au confruntat fermierii în acest an, dar mai ales problema animalelor sălbatice care au atacat gospodăriile.

sursă foto: arhiva alba24.ro, rol ilustrativ.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News