Ședință tensionată în AIDA-TL după războiul Primăria Alba Iulia vs. STP: Suplimentarea bugetului pentru transport a căzut la vot

Reprezentnații AIDA-TL s-au întâlnit vineri, 10 octombrie, în sala de sedințe a Consiliului Local Alba Iulia. Sedința a fost convocată de către reprezentanții Primăriei Alba Iulia, în urma scandalului iscat între primărie și STP, scandal care a culminat cu oprirea pentru o scurtă perioadă a transportului de persoane în oraș.

Ba mai mult s-a ajuns la un război declarativ între administrația locală și Societatea de Transport Public. De asemenea primăria a sesizat Consiliul Concurenței și Curtea de Conturi. În aceeași zi, STP a renunțat la sistarea transportului și a declarat că AIDA TL va rezolva conflictul.

Totul s-a întâmplat în cursul acestei săptămâni. Drept urmare pentru a mai calma spiritele primăria a convocat o ședință. Însă pe ordinea de zi, inițial nu se afla și votarea suplimentării bugetului pentru societatea de transport.

Din câte se pare președintele AIDA TL a suplimentat ordinea de zi și cu votarea bugetului din partea Primăriei Alba Iulia. Deși primăria a declarat că pentru anul 2025 a fost votat un buget de 20 de milioane de lei și de asemenea s-a luat în calcul o suplimentare cu încă cinci milioane de lei, bugetul propus de AIDA TL a fost de aproape 36 de milioane de lei în total.

Adica cu peste 10 milioane de lei față de ce actualul buget plus suplimentarea propusă de primărie.

Proiectul de suplimentare a bugetului, proiect propus de Iancu Ioan Popa, nu a trecut de votul reprezentanților AIDA TL. Din câte se pare ședința nu a fost lipsită de momente tensionate în special între primarul Gabriel Pleșa și președintele AIDA TL, Iancu Popa.

Situația este departe de a fi terminată. Reprezentanții Primăriei Alba Iulia spun că cel mai probabil STP va veni la negocieri și discuții pentru a cadea la o înțelegere.

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

