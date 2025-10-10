Administrație
Ședință tensionată în AIDA-TL după războiul Primăria Alba Iulia vs. STP: Suplimentarea bugetului pentru transport a căzut la vot
Reprezentnații AIDA-TL s-au întâlnit vineri, 10 octombrie, în sala de sedințe a Consiliului Local Alba Iulia. Sedința a fost convocată de către reprezentanții Primăriei Alba Iulia, în urma scandalului iscat între primărie și STP, scandal care a culminat cu oprirea pentru o scurtă perioadă a transportului de persoane în oraș.
Ba mai mult s-a ajuns la un război declarativ între administrația locală și Societatea de Transport Public. De asemenea primăria a sesizat Consiliul Concurenței și Curtea de Conturi. În aceeași zi, STP a renunțat la sistarea transportului și a declarat că AIDA TL va rezolva conflictul.
Totul s-a întâmplat în cursul acestei săptămâni. Drept urmare pentru a mai calma spiritele primăria a convocat o ședință. Însă pe ordinea de zi, inițial nu se afla și votarea suplimentării bugetului pentru societatea de transport.
Din câte se pare președintele AIDA TL a suplimentat ordinea de zi și cu votarea bugetului din partea Primăriei Alba Iulia. Deși primăria a declarat că pentru anul 2025 a fost votat un buget de 20 de milioane de lei și de asemenea s-a luat în calcul o suplimentare cu încă cinci milioane de lei, bugetul propus de AIDA TL a fost de aproape 36 de milioane de lei în total.
Adica cu peste 10 milioane de lei față de ce actualul buget plus suplimentarea propusă de primărie.
Proiectul de suplimentare a bugetului, proiect propus de Iancu Ioan Popa, nu a trecut de votul reprezentanților AIDA TL. Din câte se pare ședința nu a fost lipsită de momente tensionate în special între primarul Gabriel Pleșa și președintele AIDA TL, Iancu Popa.
Situația este departe de a fi terminată. Reprezentanții Primăriei Alba Iulia spun că cel mai probabil STP va veni la negocieri și discuții pentru a cadea la o înțelegere.
