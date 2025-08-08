Eveniment
Șefa secției judiciare a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia se pensionează. De la ce dată va părăsi sistemul
Șefa secției judiciare a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia iese la pensie. Este vorba despre Maria Cetean Bălțat care și-a cerut ieșirea la pensie. Acesta își va încheia activitatea în data de 1 septembrie 2025.
În trecut a fost procuror la Parchetul Tribunalului Alba, dar și procuror DIICOT Alba Iulia.
Decretul pentru eliberarea din funcție a fost semnat de președintele Nicușor Dan, vineri, 8 august 2025.
”Decret privind eliberarea din funcția de procuror a doamnei Bălțat-Cetean Maria, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba-Iulia, delegată în funcția de procuror șef Secție judiciară la această unitate de parchet – pensionare, la data de 1 septembrie 2025”, se arată într-un comunicat al administrației prezidențiale.
De asemenea pe lângă acesta mai mulți magistrați au cerut reîncadrarea în funcția de magistrat.
La ce instanțe din țară vor fi reîncadrați magistrații
- Părăușanu Mihaela – Judecătoria Buftea – 1 septembrie 2025
- Nolden Nicoleta – Tribunalul Giurgiu – 1 septembrie 2025
- Filipoaia Mihai-Mureș – Judecătoria Bistrița – 1 septembrie 2025
- Gașpar Rodica-Steluța – Tribunalul Dolj – 1 septembrie 2025
- Oprea Liliana – Tribunalul Olt – 1 septembrie 2025
- Tănăsescu Caterina – Tribunalul Dolj – 1 septembrie 2025
- Bîță Nicoleta-Daniela – Judecătoria Iași – 1 septembrie 2025
