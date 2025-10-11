Connect with us

Șeful PSD despre reducerea numărului de parlamentari: ”E o amestecătură din asta, din care nu înțelege absolut nimeni nimic”

Publicat

acum O oră

Momentan, oficial, social democrații nu au luat încă o decizie în ceea ce privește proiectul de lege care vizează reducerea numărului de parlamentari. 

Președintele interiar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, sâmbătă, la Timișoara, că social-democrații urmează să ia o decizie în forurile de conducere referitoare la acest proiect.

”Este o dezbatere care a început săptămâna trecută, a reînceput ca să fiu cât se poate de corect, fiindcă știți că în România a existat un referendum, cu 300 de parlamentari, adus eu spun că dintr-o dorință sau pentru a beneficia de un plus electoral Traian Băsescu în acea perioadă, dacă e să ne uităm în spate. (…)

Noi nu putem să luăm așa deciziile că a depus cineva un proiect de lege care modifică fundamental structura Parlamentului, să luăm decizii așa pe repede înainte. Și am dat un răspuns care e cât se poate de valid. În Consiliul Politic Național, acel for de conducere, PSD va hotărî în ce formă vom merge legat de acest proiect”, a precizat președintele interimar al PSD.

Sorin Grindeanu a menționat că proiectul privind reducerea numărului de parlamentari aflat acum în dezbatere nu ține cont de referendumul din anul 2009 și că argumentele prezentate de UDMR, care nu susține reducerea numărului de parlamentari, sunt solide.

”Nici nu am înțeles foarte bine. Acest proiect care e în dezbatere acum, depus de doi parlamentari cred, nici măcar nu ține cont de referendumul din 2009, pentru că atunci referendumul spunea că trebuie să fie un Parlament unicameral.

Aici nu se spune așa. E o amestecătură din asta, din care nu înțelege absolut nimeni nimic. Asta nu înseamnă că nu vom lua o decizie politică, dar pe acest subiect argumentele prezentate de Kelemen Hunor sunt solide”, a afirmat Sorin Grindeanu.

În luna mai, deputații USR Cristina Prună și Claudiu Năsui au anunțat că au redepus la Parlament proiectul de lege care prevede reducerea numărului de parlamentari la 300.

În prezent, numărul parlamentarilor este de 464. Proiectul se află la comisiile de specialitate din Senat.

