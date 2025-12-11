Connect with us

Actualitate

Sfântul Daniel Stâlpnicul, sărbătorit pe 11 decembrie, una dintre cele mai neobișnuite figuri ale spiritualității creștin

Publicat

acum 2 ore

Sfântul Daniel Stâlpnicul, sărbătorit pe 11 decembrie, este considerat a fi una dintre cele mai neobișnuite figuri ale spiritualității creștine din primele secole.

Trăitor în secolul al V-lea, în zona Siriei, el s-a făcut cunoscut prin forma extremă de nevoință pe care a ales-o: viața petrecută pe un stâlp.

Această practică ascetică, inițiată de Sfântul Simeon Stâlpnicul, presupunea retragerea totală din lume, în înălțime, pentru rugăciune neîncetată și pentru lepădarea de toate grijile pământești.

Daniel a fost atras încă din tinerețe de viața monahală, iar disciplina și asprimea lui spirituală au fost remarcate de cei din jur.

Dorința lui era să se dedice în întregime rugăciunii, iar după întâlnirea cu un alt sihastru, a decis să urmeze același drum al stâlpniciei.

A urcat pe un stâlp unde a trăit ani îndelungați în condiții greu de imaginat: expus la vânt, ploi, arșiță și frig, cu foarte puține alimente și cu somn puțin.

Pentru Daniel, toate acestea reprezentau o modalitate de a se apropia de Dumnezeu și de a-și purifica mintea și sufletul.

Ziua sa de prăznuire, 11 decembrie, îi reamintește Bisericii și credincioșilor de puterea sacrificiului și de legătura dintre tăcerea rugăciunii și vocația de a fi lumină pentru ceilalți.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 54 de secunde

Proiect pentru modernizarea pieței din centrul municipiului Alba Iulia. Închiderea parțială a fațadelor și sisteme de climatizare
Evenimentacum O oră

11 decembrie: Ziua Internațională a Munților. De ce iubim muntele
Actualitateacum 2 ore

Sfântul Daniel Stâlpnicul, sărbătorit pe 11 decembrie, una dintre cele mai neobișnuite figuri ale spiritualității creștin
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 luni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Programul piețelor publice din Alba Iulia în luna decembrie 2025. Când sunt deschise locațiile din centru și stadion, de sărbători
Administrațieacum 2 zile

FOTO: Modernizarea DJ 107V Sânmiclăuș-Alecuș-Fărău, finalizată. Consiliul Județean Alba a recepționat lucrările
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Ratele românilor vor crește
Actualitateacum 13 ore

Majorarea salariului minim în 2026. Premier: ”Ar proteja puterea de cumpărare a angajaților, dar ar avea multe efecte negative”
Blajacum 13 ore

Bosch anunță noi concedieri în România. Va renunța la peste 500 de angajați de la Timișoara
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

bani pensii
Economieacum 19 ore

Decizie CCR: legea prin care cresc taxele locale este constituțională. Sesizarea AUR a fost respinsă
Economieacum 22 de ore

Ce se întâmplă cu salariul minim pe economie de la 1 ianuarie 2026. Discuții la reuniunea Consiliului Tripartit
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Administrațieacum 3 zile

Eveniment pentru promovarea utilizării pistelor de biciclete la Alba Iulia. Tur ghidat și prezentare cu campioni de ciclism
Blajacum 3 zile

Diana Vereș de la Volei Alba Blaj a fost desemnată voleibalista anului 2025 în România
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum O oră

11 decembrie: Ziua Internațională a Munților. De ce iubim muntele
laptopuri tableta emag
Actualitateacum 15 ore

Performanță, portabilitate și control: cum alegi platforma potrivită pentru muncă și studiu (P)
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Blajacum 17 ore

Eveniment dedicat roboticii, la Blaj. 12 echipe și peste 180 de participanți sunt așteptați la „Decode RA: RUBIX Version”
google maps
Evenimentacum o săptămână

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 19 ore

Caz de trichineloză confirmat de DSVSA Alba, la un porc mistreț. Atenționări pentru locuitori
Actualitateacum 4 zile

Secretul unui somnul bun începe din intestin: Dușmanul ascuns care influențează odihna
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 17 ore

Școlile în care învață elevi cu cerințe speciale vor fi verificate în anul școlar 2025-2026. Concluziile, raportate la minister
Educațieacum 2 zile

A scăzut numărul burselor de merit și al celor sociale. Câți elevi nu mai primesc bani de la stat
Mai mult din Educatie