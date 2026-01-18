Connect with us

Eveniment

Și-a agresat partenera, pe fondul geloziei și al consumului de alcool. Bărbat din Mănărade, REȚINUT de polițiști

Publicat

acum O oră

Un bărbat de 42 de ani din Mănărade a fost reținut de polițiști după ce și-a agresat partenera, pe fondul geloziei și al consumului de alcool. 

Potrivit IPJ Alba, la data de 18 ianuarie 2026, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din localitatea Mănărade, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 17 ianuarie 2026, în jurul orei 22:30, pe fondul geloziei și al consumului de alcool, bărbatul ar fi agresat-o fizic pe partenera sa, în vârstă de 37 de ani.

De asemenea, față de bărbat, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile.

Cercetările sunt continuate.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Educațieacum 18 minute

Echipamente digitale pentru dotarea Școlii Gimnaziale din comuna Cetatea de Baltă. Licitație, lansată în SEAP
Evenimentacum O oră

Și-a agresat partenera, pe fondul geloziei și al consumului de alcool. Bărbat din Mănărade, REȚINUT de polițiști
Cugiracum O oră

ACCIDENT rutier la Cugir. O femeie a ajuns la spital, după ce două mașini s-au lovit, într-o intersecție din oraș
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o zi

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 2 zile

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Blajacum 5 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Trafic îngreunat între Sâncel și Blaj. Un TIR nu poate înainta din cauza zăpezii
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Ce măsuri iau autoritățile din Alba în cazul unor eventuale inundații sau alte situații de urgență cauzate de condițiile meteo
Administrațieacum 2 zile

O femeie din Arad a obligat primăria să îi asfalteze strada și să îi plătească daune. Proces plecat de la un impozit nejustificat
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 5 ore

APIA primește deconturi și documente justificative pentru plăți privind bunăstarea animalelor până în 2 februarie
bani pensii
Economieacum 2 zile

Plata CAS și CASS pentru persoane fizice în 2026. ANAF a stabilit procedura privind impunerea din oficiu
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 5 zile

Noi condiții pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor din extravilan. Un nou proiect de lege a fost depus la Parlament
Evenimentacum 2 săptămâni

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 19 ore

VIDEO: Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai dură competiție auto din lume
Evenimentacum 3 zile

Campionatul Balcanic de MTB XCM în 2026, găzduit în premieră în cadrul evenimentului Alba Carolina Bike Race
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

horoscop
Evenimentacum o zi

Horoscop de weekend 17-18 ianuarie 2026: Configurațiile astrale aduc o energie dinamică
Evenimentacum 2 zile

24 ianuarie: ”Drumul Unirii - de la 1859, prin cântec până la Alba”. Eveniment la Sala Unirii din Alba Iulia
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 5 zile

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum o săptămână

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 21 de ore

Legea prin care continuă vaccinarea anti-HPV gratuită pentru persoanele între 11 și 26 de ani, promulgată
Evenimentacum 3 zile

Accesul pacienților la îngrijiri paliative prin pachetul de servicii de bază, prelungit cu 12 luni. Hotărâre aprobată de Guvern
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 18 minute

Echipamente digitale pentru dotarea Școlii Gimnaziale din comuna Cetatea de Baltă. Licitație, lansată în SEAP
Educațieacum 17 ore

Elevii care fac naveta vor beneficia de transport gratuit și pe perioada desfășurării examenelor naționale
Mai mult din Educatie