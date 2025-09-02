Sindicatele propun boicotarea activităților didactice în școli: profesorii să prezinte titlurile lecțiilor, dar să nu le predea

Cele două mari sindicate din învățământ, FSLI și FSE ”Spiru Haret” propun măsuri de boicotare a activităților didactice de predare în școli, din 9 septembrie.

Sindicatele prezintă varianta de limitare temporară a activităților de predare-învățare-evaluare, potrivit unui comunicat citat de educatieprivata.ro.

Informarea a fost confirmată și de reprezentanți ai sindicatelor de învățământ din Alba.

Profesorii sunt îndrumați, ca de la începutul noului an școlar, doar să supravegheze elevii / preșcolarii în timpul orelor de curs.

De asemenea, aceștia să prezinte titlul lecției, activității sau evaluării, nu să și predea: ” cu informarea elevilor că acestea se vor amâna până la încetarea formei de protest”.

”Dacă în perioada imediat următoare, în toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat, niciun cadru didactic nu va desfășura efectiv activitățile de predare-învățare-evaluare, factorii decizionali și întreaga clasă politică vor înțelege gravitatea situației create de măsurile dispuse prin Legea nr. 141/2025 și legitimitatea solicitărilor personalului din sistemul educațional”, se arată în document.

Boicotarea activităților de predare în școli. Alte măsuri propuse

oferirea de răspunsuri succinte referitoare la eventualele întrebări ale elevilor/ preșcolarilor cu privire la lecția, evaluarea sau activitatea enunțată;

pregătirea proiectelor/planurilor de lecție pentru fiecare clasă/grupă și oră, în conformitate cu programa și calendarul valabile pentru anul școlar 2025-2026;

desfășurarea activităților administrative în funcție de specificul funcției și calității deținute în consiliul profesoral, consiliul de administrație, comisii organizate la nivelul unității;

menținerea relației instituționale cu părinții/reprezentanții legali ai elevilor/ preșcolarilor, în cazul personalului care deține și funcția de diriginte (inclusiv învățătoare, educatoare etc.);

îndeplinirea atribuțiilor privind formarea profesională, în funcție de specificul funcției și vechimii în învățământ;

îndeplinirea și a altor atribuții legale, altele decât cele de predare-învățare-evaluare (de exemplu: conceperea de instrumente de evaluare, activități remediale, recapitulări etc.).

Boicotarea activităților de predare în școli. Context

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au comunicat calendarul manifestărilor de protest.

În 3, 4 și 5 septembrie sunt anunțate proteste la Ministerul Educației, la Guvernul României, precum și în teritoriu – în fața sediilor prefecturilor sau inspectoratelor școlare județene.

În 8 septembrie se propune boicotarea începerii anului școlar prin:

protest în Piața Victoriei, la Guvernul României, urmat de un marș către Palatul Cotroceni, unde se protestează încă o oră

neparticiparea la festivitățile de deschidere oficială a anului școlar 2025-2026 și la niciun fel de activități specifice începutului de an școlar

Se propune boicotarea activităților didactice de predare începând cu data de 9 septembrie 2025. Se strâng semnături în acest sens, până în 5 septembrie.

Lansarea unui referendum pentru consultarea membrilor de sindicat în vederea declanșării grevei de avertisment și a grevei generale

Nemulțumirile profesorilor sunt legate de: creșterea normei didactice de predare cu 2-4 ore; comasarea a sute de unități de învățământ; creșterea efectivelor de preșcolari/elevi la grupă/clasă; reducerea cu peste 50% a tarifului utilizat pentru remunerarea activității efectuate în regim de „plată cu ora”; creșterea obligației de catedră pentru directori și inspectori. Aceștia amintesc și de riscul eliminării titularizării în sistemul de învățământ.

