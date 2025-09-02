Connect with us

Educație

Sindicatele propun boicotarea activităților didactice în școli: profesorii să prezinte titlurile lecțiilor, dar să nu le predea

Publicat

acum 32 de secunde

Cele două mari sindicate din învățământ, FSLI și FSE ”Spiru Haret” propun măsuri de boicotare a activităților didactice de predare în școli, din 9 septembrie.

Sindicatele prezintă varianta de limitare temporară a activităților de predare-învățare-evaluare, potrivit unui comunicat citat de educatieprivata.ro.

Informarea a fost confirmată și de reprezentanți ai sindicatelor de învățământ din Alba.

Profesorii sunt îndrumați, ca de la începutul noului an școlar, doar să supravegheze elevii / preșcolarii în timpul orelor de curs.

De asemenea, aceștia să prezinte titlul lecției, activității sau evaluării, nu să și predea: ” cu informarea elevilor că acestea se vor amâna până la încetarea formei de protest”.

”Dacă în perioada imediat următoare, în toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat, niciun cadru didactic nu va desfășura efectiv activitățile de predare-învățare-evaluare, factorii decizionali și întreaga clasă politică vor înțelege gravitatea situației create de măsurile dispuse prin Legea nr. 141/2025 și legitimitatea solicitărilor personalului din sistemul educațional”, se arată în document.

Boicotarea activităților de predare în școli. Alte măsuri propuse

  • oferirea de răspunsuri succinte referitoare la eventualele întrebări ale elevilor/ preșcolarilor cu privire la lecția, evaluarea sau activitatea enunțată;
  • pregătirea proiectelor/planurilor de lecție pentru fiecare clasă/grupă și oră, în conformitate cu programa și calendarul valabile pentru anul școlar 2025-2026;
  • desfășurarea activităților administrative în funcție de specificul funcției și calității deținute în consiliul profesoral, consiliul de administrație, comisii organizate la nivelul unității;
  • menținerea relației instituționale cu părinții/reprezentanții legali ai elevilor/ preșcolarilor, în cazul personalului care deține și funcția de diriginte (inclusiv învățătoare, educatoare etc.);
  • îndeplinirea atribuțiilor privind formarea profesională, în funcție de specificul funcției și vechimii în învățământ;
  • îndeplinirea și a altor atribuții legale, altele decât cele de predare-învățare-evaluare (de exemplu: conceperea de instrumente de evaluare, activități remediale, recapitulări etc.).

Boicotarea activităților de predare în școli. Context

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au comunicat calendarul manifestărilor de protest.

În 3, 4 și 5 septembrie sunt anunțate proteste la Ministerul Educației, la Guvernul României, precum și în teritoriu – în fața sediilor prefecturilor sau inspectoratelor școlare județene.

În 8 septembrie se propune boicotarea începerii anului școlar prin:

  • protest în Piața Victoriei, la Guvernul României, urmat de un marș către Palatul Cotroceni, unde se protestează încă o oră
  • neparticiparea la festivitățile de deschidere oficială a anului școlar 2025-2026 și la niciun fel de activități specifice începutului de an școlar

Se propune boicotarea activităților didactice de predare începând cu data de 9 septembrie 2025. Se strâng semnături în acest sens, până în 5 septembrie.

Lansarea unui referendum pentru consultarea membrilor de sindicat în vederea declanșării grevei de avertisment și a grevei generale

Nemulțumirile profesorilor sunt legate de: creșterea normei didactice de predare cu 2-4 ore; comasarea a sute de unități de învățământ; creșterea efectivelor de preșcolari/elevi la grupă/clasă; reducerea cu peste 50% a tarifului utilizat pentru remunerarea activității efectuate în regim de „plată cu ora”; creșterea obligației de catedră pentru directori și inspectori. Aceștia amintesc și de riscul eliminării titularizării în sistemul de învățământ.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Educațieacum 32 de secunde

Sindicatele propun boicotarea activităților didactice în școli: profesorii să prezinte titlurile lecțiilor, dar să nu le predea
Blajacum 15 minute

”Menajeră” din Cetatea de Baltă, reținută de polițiști. Este acuzată că ”a făcut curățenie” în casa unui vârstnic
Administrațieacum 53 de minute

LIVE: Premierul Ilie Bolojan, despre reforma administrației publice locale. Câte posturi vor fi desființate
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 16 ore

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 53 de minute

LIVE: Premierul Ilie Bolojan, despre reforma administrației publice locale. Câte posturi vor fi desființate
Administrațieacum 15 ore

Primăria Alba Iulia caută firmă pentru servicii de întreținere a semafoarelor și camerelor de trafic rutier. Licitație reluată
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum O oră

Locuri de muncă în Alba: 543 posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Economieacum 15 ore

GHID pentru plata CASS din 1 septembrie 2025: cum se face înregistrarea și plata voluntară a contribuției la sănătate
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum 53 de minute

LIVE: Premierul Ilie Bolojan, despre reforma administrației publice locale. Câte posturi vor fi desființate
Evenimentacum 16 ore

LIVE: Guvernul Bolojan își asumă răspunderea pe Pachetul 2 de măsuri, inclusiv reforma pensiilor magistraților, la Parlament
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 18 ore

Roxana Bocăniciu, tânăra din Alba care a reprezentat România la Campionatul Mondial de Fotbal de Stradă, desfășurat în Norvegia
CSM Oradea scrie istorie: calificare în BL8 la polo
Sportacum 18 ore

Performanță istorică: Echipa de polo pe apă CSM Oradea ajunge în BL8 (P)
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

Vremea în luna septembrie 2025: zile calde, dar și perioade cu ploi sau furtuni. Prognoza meteo pe 4 săptămâni, actualizată
Evenimentacum 20 de ore

Inspire Cinema Alba Iulia se închide de la 1 septembrie, temporar: Alba nu mai are nici o sală de proiecție. Care este motivul
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

WhatsApp
Actualitateacum 3 zile

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Evenimentacum 5 zile

Atenționare DNSC: conectarea la rețele publice WiFi poate pune în pericol datele personale. Recomandări
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 4 zile

Apel urgent la donare de sânge, în Alba: Stocuri insuficiente pentru grupele O pozitiv, O negativ și AB pozitiv
Evenimentacum 4 zile

Cazuri de infectare cu virusul West Nile în România. Un pacient de 58 de ani, în stare gravă
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 32 de secunde

Sindicatele propun boicotarea activităților didactice în școli: profesorii să prezinte titlurile lecțiilor, dar să nu le predea
Educațieacum 14 ore

Începe evaluarea externă a școlilor de către ARACIP. Procedura pentru anul școlar 2025-2026
Mai mult din Educatie