UPDATE: Situație de urgență în centrul Sibiului, după alertă de gaz. Sediul Prefecturii și un liceu, evacuate. Intervin pompierii

Situație de urgență, joi dimineața, în centrul municipiului Sibiu. Clădirea Prefecturii a fost evacuată după ce a fost sesizat miros de gaz. La interval de circa o jumătate de oră, a fost evacuată și clădirea unei unități de învățământ din apropiere, după ce a pornit alarma de gaz.

ISU Sibiu a anunțat, în jurul orei 10.20, că pompierii au acționat de urgență pe strada Andrei Șaguna, pentru că într-o clădire administrativă se resimțea miros de gaz.

Din clădire s-au autoevacuat aproximativ 75 de persoane, până la sosirea pompierilor.

”În urma măsurătorilor efectuate nu s-au constatat pierderi de gaz. Mirosul provine de la un canal, la fața locului au fost solicitați operatorii de apă și canalizare”, a transmis ISU Sibiu.

Activitate suspendată la Prefectura Sibiu

Prefectura Sibiu a făcut precizări:

”Instituția Prefectului – Județul Sibiu aduce la cunoștința publicului faptul că activitatea serviciilor de permise si înmatriculări și serviciul pașapoarte sunt temporar suspendate, ca urmare a intervenției forțelor specializate în urma sesizării prin numărul de urgență 112 a unui miros înțepător la subsolul clădirii.

Măsura a fost dispusă pentru siguranța cetățenilor și a personalului. Echipele specializate intervin în acest moment pentru remedierea situației”, a anunțat instituția, pe Facebook.

Clădirea unui colegiu, evacuată

În jurul orei 11.11, ISU Sibiu a anunțat că intervine de urgență la o unitate de învățământ de pe strada Mitropoliei din municipiul Sibiu întrucât a pornit alarma de gaz. Sunt evacuați elevii și profesorii.

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere și un echipaj SMURD.

Situația de urgență este la Colegiul Național ”Octavian Goga” Sibiu.

Circulație restricționată

IPJ Sibiu a anunțat că traficul rutier este restricționat pe străzile Andrei Șaguna – Mitropoliei – Ioan Lupaș din municipiul Sibiu, pentru a asigura intervenția autospecialelor care acționează în cadrul unei unități de învățământ, unde a pornit alarma de gaz.

Peste 1000 de elevi și profesori evacuați. Echipaje mobilizate

UPDATE, ora 11.50: La fața locului este mobilizată și autospecială CBRN pentru efectuarea măsurătorilor de specialitate. Sunt prezente și echipaje ale operatorilor de apă și canalizare, gaz și electricitate.

Având în vedere situația existentă, atât în cadrul Instituției Prefectului județul Sibiu cât și în cadrul unității de învățământ, toate persoanele au fost evacuate preventiv pentru desfășurarea intervenției și pentru clarificarea situației de fapt. Din unitatea de învățământ au fost evacuați toți elevii și toate cadrele didactice (peste 1000 de persoane) – ISU Sibiu

imagini: ISU Sibiu

