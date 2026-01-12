Connect with us

Procesul celor trei criminali care l-au ucis pe Adrian Kreiner a început la Curtea de Apel Alba Iulia cu o amânare

Publicat

acum O oră

Procesul celor trei criminali care l-au ucis pe omul de afaceri Adrian Kreiner a început luni, 12 ianuarie 2026 la Curtea de Apel Alba Iulia cu o amânare. În sala de judecată, în boxa acuzaților s-au aflat cei Laurențiu Ghiță și Cristian Minae care în primă instanță au primit câte o pedeapsă maximă, mai exact închisoare pe viață.

Avocatul ales al fugarului Cosmin Zuleam, a cerut o amânare și a motivat că este la un alt proces, la o altă instanță din țară.

Completul de judecată a admis cererea de amânare, dar ”i-a certat” pe Ghiță și Minae din cauza faptului că nu au prezentat în scris motivele pentru care au făcut apel la instanța de fond, Tribunalul Alba.

De asemenea aceștia au spus că dosarul poate continua și că nu este necesară fixarea unui termen mai îndelungat până la următoarea ședință, deoarece este un dosar complex și deja a trecut mult timp de la prima ședință de judecată.

CITEȘTE ȘI: Cosmin Zuleam, condamnat la Tribunalul Alba pentru uciderea afaceristului Adrian Krainer, pe lista MOST WANTED a Europei

Drept urmare completul Curții de Apel Alba Iulia a acordat un nou termen, scurt, în data de 19 ianuarie 2026.

Între timp, Cosmin Zuleam, a fost pus pe lista celor mai căutați infractori din România.  Acesta a primit 30 de ani de închisoare din partea magistraților Tribunalului Alba. Zuleam care a fost și liderul bandei de tâlhari a fugit imediat din țară după crima comisă.

Pedepsele primite de cei trei

Reamintim că pe data de 11 noiembrie 2025, la doi ani și șase zile de când au comis fapta, cei trei și-au aflat pedepsele din partea magistraților. În data de 11 noiembrie 2025, Andrei Cabulea, judecător al Tribunalului Alba, a citit în ședință publică, de față cu inculpații sentința. Procurorul de caz a fost Octavia Guș.

CITEȘTE ȘI: Decizie în dosarul Kreiner la Tribunalul Alba: Două condamnări pe viață și una de 30 de ani pentru ucigașii milionarului din Sibiu

Cosmin Zuleam a fost condamnat la 3 ani pentru furt calificat, 4 ani pentru complicitate la furt calificat, 8 ani pentru tâlhărie calificată, 9 ani pentru tâlhărie calificată, 22 ani omor calificat, prin calcul judecătoresc rezultă pedeapsa de 30 de ani de închisoare cu executare.

Cristian Minae, prezent în sală, a fost condamnat la 4 ani pentru furt calificat, 7 ani pentru furt calificat, 12 ani pentru tâlhărie calificată, 10 ani pentru complicitate la tâlhărie calificată - condamnat la închisoare pe viață pentru omor calificat.

Laurențiu Ghiță, prezent în sală, a fost condamnat la 3 ani pentru complicitate la furt calificat, 7 ani pentru furt calificat, 12 ani pentru tâlhărie calificată, 12 ani pentru tâlhărie calificată, pe viață pentru omor calificat.

Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

