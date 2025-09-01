SmartLab la Colegiul ”Lucian Blaga” din Sebeș. Lecții cu ochelari VR, obiecte 3D la imprimantă și alte dotări pentru elevi

Elevii Colegiului Național ”Lucian Blaga” din Sebeș vor beneficia, din anul școlar 2025-2026, de activități educaționale în noul SmartLab. Aici, aceștia se vor putea iniția în domeniul roboticii.

Vor vedea lecțiile cu ochelari VR, vor putea realiza obiecte 3D la imprimantă și programa roboți educaționali.

De asemenea, conținutul educațional va putea fi accesat de pe laptopuri, informația fiind prezentată pe tabla interactivă. Toate echipamentele sunt interconectate și legate la rețeaua unității.

Profesorii au fost instruiți pentru utilizarea echipamentelor digitale, în vara acestui an.

Laboratorul a fost amenajat prin programul de dotări al școlilor cu materiale didactice și echipamente digitale, finanțat prin PNRR.

Au fost achiziționate: tablă smart, ochelari VR, kituri robotice, imprimantă 3D policoloră, scanner 3D, creioane 3D, laptopuri de ultimă generație, roboți modulari , all-in-one (pentru gestiunea echipamentelor). Suma totală utilizată a fost de 60.000 de euro, fără TVA.

