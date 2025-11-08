Șofer profesionist, trimis în judecată de magistrații Judecătoriei Sebeș. Ce faptă a comis

Un șofer profesionist a fost recent trimis în judecată de magistrații din Sebeș, după ce a fost depistat la volan, deși nu mai avea carnet.

Mai exact s-a urcat la volan deși avea permisul suspendat. În data de 4 noiembrie 2025, magistrații au dat ”undă verde” în dosar. Mai exact au admis rechizitoriul întocmit de procurori.

Potrivit motivării instanței s-a reţinut că„ inculpatul la data de 1 decembrie 2024, în jurul orei 00:14, a condus autoturismul ansamblul rutier format din autoutilitara marca Iveco, și remorcă, pe autostrada A1 deși figura cu exercitarea dreptului de a conduce suspendată în intervalul 16.11.2024 – 13.02.2025”, se arată în documentul emis de magistrați.

Pentru fapta sa acesta va fi judecat de magistrații Judecătoriei Sebeș. Momentan dosarul nu a primit un prim termen de judecată.

