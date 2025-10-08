Connect with us

Eveniment

Șoferii care dețin permis categoria B pot conduce și tractoare, fără un examen suplimentar. Legea a fost promulgată

Publicat

acum 7 minute

Șoferii care dețin permis categoria B pot conduce și tractoare agricole și forestiere din categoria Tr1, a căror viteză maximă este de 40 km/h. Echivalarea se face fără examinarea de către autoritatea competentă. Măsura ușurează munca fermierilor și sprijină agricultura locală. 

Președintele Nicușor Dan a semnat recent Decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2024 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 104/04.03.2024).

Astfel, permisele categoria B permit conducerea tractoarelor agricole și forestiere din categoria Tr1, fără a mai fi nevoie de un examen suplimentar.

„Permisele de conducere eliberate pentru categoria B sunt valabile şi pentru vehiculele din categoria Tr1, precum şi pentru ansamblurile formate dintr-un vehicul din categoria Tr1 şi una sau două remorci, indiferent de masa totală maximă autorizată a vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule”, se precizează în lege.

Din categoria Tr1 fac parte tractoare agricole sau forestiere a căror viteză maximă constructivă este mai mică sau egală cu 40 de km/h.

Înscrierea în permisul de conducere a echivalării categoriilor B sau Tr cu categoria Tr1 se realizează în cazul eliberării unui nou permis de conducere, dar nu mai devreme de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii.

Titularii permiselor de conducere categoriile B sau Tr aflate în perioada de valabilitate administrativă şi emise anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență ori până la împlinirea termenului prevăzut, care nu au înscrisă categoria Trl, pot conduce pe drumurile publice vehiculele din categoria Tr1, precum şi ansamblurile formate dintr-un vehicul din categoria Tr1 şi una sau două remorci, indiferent de masa totală maximă autorizată a vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule, până la expirarea valabilității acestora.

Echivalarea categoriilor B sau Tr cu Tr1 se realizează fără examinarea de către autoritatea competentă.

