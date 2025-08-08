Șoferii pot verifica online, pe site-ul RAR, dacă mașinile lor sunt vizate de campanii de rechemare. Precizările autorității

Registrul Auto Român (RAR) a lansat recent, pe site-ul propriu, o secțiune dedicată campaniilor de rechemare. Șoferii vor putea verifica astfel dacă mașina lor este vizată de astfel de acțiuni inițiate de producători.

„Pe site-ul RAR (www.rarom.ro) am creat secțiunea <Campanii de rechemare> pentru a veni în sprijinul utilizatorilor de vehicule cu o soluție pentru verificarea existenței campaniilor de rechemare pentru respectivele mărci sau modele”, au transmis miercuri reprezentanții autorității.

Potrivit RAR, această facilitate este o interfață între utilizatorul final al mașinii și paginile oficiale ale reprezentanților din România ai mărcilor auto. Utilizatorii trebuie să selecteze marca de autovehicul dorită și să urmeze instrucțiunile de pe site-ul care se deschide.

Pentru majoritatea mărcilor există posibilitatea interogării online a eventualelor campanii de rechemare, dar în unele cazuri informațiile pot fi accesate doar prin contactarea unui atelier din rețeaua producătorului. În aceste cazuri, RAR a adăugat mesaje de informare și atenționare a utilizatorilor.

„Scopul realizării acestei secțiuni este de a îndruma deținătorii de vehicule să adopte o atitudine proactivă și să verifice din propria lor inițiativă existența campaniilor de rechemare demarate de diferiții producători de mașini. Pagina va fi constant actualizată, pe măsură ce vom identifica noi mărci auto sau în cazul mărcilor pentru care producătorul nu a pus încă la dispoziție un website pentru verificarea campaniilor de rechemare”, au mai precizat reprezentanții autorității.

Potrivit RAR, reparațiile și activitățile necesare remedierii unei neconformități dintr-o campanie de rechemare sunt efectuate gratuit, suportate de producătorul mărcii, dacă operațiunile vizează exclusiv componenta pentru care s-a inițiat campania.

„Recomandarea noastră este să nu ignorați posibilitatea ca vehiculul pe care îl conduceți să fie inclus într-o campanie de rechemare, chiar dacă presupusa problemă tehnică vi se pare nesemnificativă”, au transmis reprezentanții RAR.

