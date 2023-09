Șoferii prinși băuți sau drogați la volan vor rămâne fără mașini. Ciolacu anunță că legea intră în procesul legislativ

Traficul și consumul de droguri, comportamentul periculos la volan și jocurile de noroc sunt priorități legislative pentru guvernul PSD. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat la finalul Consiliului Politic Național al PSD o reformă majoră în legislația românească.

Propunerile legislative anunțate urmăresc să abordeze probleme serioase cu care se confruntă societatea românească în prezent. Cu toate că detaliile complete ale măsurilor nu sunt încă cunoscute, este evident că intenția este aceea de a introduce schimbări semnificative.

Măsuri drastice pentru conducătorii auto aflați sub influența drogurilor și băuturilor alcoolice

Una dintre cele mai remarcabile măsuri propuse este aceea că persoanele care vor fi depistate conducând sub influența alcoolului sau a drogurilor ar putea pierde dreptul de a deține un permis de conducere pentru cel puțin 10 ani.

Mai mult, autovehiculul folosit la comiterea infracțiunii ar putea fi confiscat. Aceste propuneri se înscriu într-o strategie mai largă de prevenire și combatere a consumului de substanțe interzise și a comportamentului periculos în trafic.

„Domnul Robert Cazanciuc ne-a prezentat modificările legislative în ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri şi este o prioritate legislativă. Vom veni cu această propunere în primele două săptămâni ale acestei legislaturi a Parlamentului.

Vor fi măsuri şi pentru cei care vor conduce sub influenţa alcoolului. Vor fi măsuri şi pentru cei care vor conduce sub influenţa alcoolului şi sub influenţa drogurilor, măsuri drastice şi propuneri venite şi de la colegi – ca timp de cel puţin 10 ani să nu mai aibă dreptul să deţină un permis de conducere când vor fi depistaţi de către Poliţie într-o astfel de situaţie şi chiar confiscarea autovehiculului pe care îl foloseşti în momentul infracţiunii”, a precizat Ciolacu la finalul Consiliului Politic Naţional al PSD.

Inițiative pentru combaterea traficului și consumului de droguri

Conform anunțului, combaterea traficului și consumului de droguri va constitui o prioritate legislativă. Detaliile specifice ale măsurilor nu au fost încă dezvăluite, dar se pare că Parlamentul își propune să acționeze rapid, inițiativele urmând să fie introduse în primele două săptămâni ale legislaturii actuale.

Reglementări stricte pentru jocurile de noroc

Liderul PSD a mai anunțat o propunere depusă la Camera Deputaților privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc. Conform acestei propuneri, „celebrele păcănele” ar urma să fie eliminate din toate orașele, în concordanță cu practicile europene în această zonă.

„Celebrele păcănele să fie eliminate din toate oraşele, aşa cum este peste tot în Europa”, a spus Ciolacu

