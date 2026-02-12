Connect with us

Eveniment

Traficant de droguri de mare risc, prins de BCCO Alba Iulia. Ascundea ”marfa” în diferite obiecte pe care le trimitea prin curier

Publicat

acum O oră

Traficant de droguri de mare risc, prins de BCCO Alba Iulia: Polițiștii Brigăzii de Combaterea a Criminalității Organizate Alba Iulia - Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Sibiu, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Sibiu, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat, de 38 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, în formă continuată.

Din cercetările efectuate a rezultat că, în perioada 2023 – ianuarie 2026, la diferite intervale de timp, bărbatul în cauză ar fi procurat, deținut și vândut droguri de mare risc sub formă de substanță cristalizată (4 CMC) către consumatori din municipiul Sibiu, cu sume între 100 și 120 de lei, pentru un plic.

Probatoriul administrat a reliefat și faptul că, în anumite situații, cel în cauză ar fi expediat drogurile către clienți, ascunse în diverse obiecte, prin intermediul unui serviciu de curierat rapid al unei firme de transport alternativ.

Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate mai multe cantități de substanțe interzise, iar, în urma percheziției domiciliare efectuate, în cursul zilei de ieri, au fost descoperite și ridicate un cântar de precizie, plicuri autosigilante, precum și alte mijloace de probă.

La data de 11 februarie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Sibiu au dispus reținerea bărbatului de 38 de ani.

Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Sibiu cu propunere de arestare preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Sibiu.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 17 minute

VIDEO: Nici un gest sau vreo urmă de emoție din partea Adrianei Viliginschi la Curtea de Apel Alba Iulia. Ce spune avocatul său
Evenimentacum O oră

Traficant de droguri de mare risc, prins de BCCO Alba Iulia. Ascundea ”marfa” în diferite obiecte pe care le trimitea prin curier
Presiunea părinților asupra copiilor
Evenimentacum 2 ore

Structura anului școlar 2026-2027, aprobată OFICIAL de Ministerul Educației. Când începe școala, în toamnă
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Mașină înmatriculată în Alba, la un pas de accident pe un drum din Cluj, după o depășire periculoasă
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Părinți nevoiți să „înoate” în noroi pentru a-și duce copiii la grădiniță, la Teiuș. „Condiții ca în Evul Mediu”
Evenimentacum o săptămână

FOTO: Un Rolls-Royce de 800.000 de euro s-a făcut scrum în Alba, pe DN 1
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 ore

Prețul apei în Alba va fi plafonat la 2,5% din venitul mediu al unei gospodării. Anunțul președintelui CJ Alba, Ion Dumitrel
Administrațieacum 2 zile

ASTĂZI: Grevă de avertisment în peste 1.500 de primării Alba și din ţară. Premierul Bolojan, întâlnire cu primarii la Parlament
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 3 ore

Condițiile în care se declară inactivitatea fiscală a firmelor, ca urmare expirării mandatului administratorilor: Precizări ANAF
Actualitateacum 19 ore

Recalcularea pensiilor: Peste 1.800 de petiții, înregistrate la Avocatul Poporului
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Bolojan: absolvenții facultăților de medicină de stat ar trebui să rămână să lucreze în România cel puțin câțiva ani
Evenimentacum 2 zile

Bolojan: dacă nu se reduc cheltuielile, vor fi mai puține comune. Ce spune premierul despre investițiile la sate
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

Concurs de agilitate pentru câini la Alba Iulia. Ce probe vor avea de trecut și când are loc competiția sportivă
Evenimentacum 4 zile

Rezultate EXTRAORDINARE ale sportivilor veterani din Alba, la Campionatul Național de atletism în sală Masters. Medaliile obținute
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 22 de ore

Târg de antichități și obiecte rare, în Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia, fără manele și mici. Ce este interzis la vânzare
Cât sunt de dispuși românii să dea bani pe cadouri Valentine's Day
Evenimentacum o zi

Cât sunt de dispuși românii să dea bani pe cadouri de Valentine's Day și Dragobete: Studiu legat de bugetul alocat
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 17 ore

Avertisment DNSC: Emailuri false trimise în numele OSIM cer plăți urgente și amenință cu pierderea mărcilor înregistrate
Evenimentacum 4 zile

De ce trebuie să dezactivezi WI-FI-ul și Bluetooth-ul de pe mobil, când pleci de acasă. Aceste funcții par inofensive, dar nu sunt
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

spital dr. Holhos Alba Iulia
Evenimentacum 7 ore

Ziua porților deschise: Spitalul Dr. Holhoș din Alba Iulia devine funcțional
Evenimentacum o zi

Ministrul Sănătății, împotriva tăierii cu 10% în sănătate. „Contabilii din Guvern să se uite 5 minute la un pacient intubat”
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 18 ore

FOTO: Elevii Colegiului Militar din Alba Iulia au discutat cu polițiștii despre consecințele alegerilor greșite
Actualitateacum 21 de ore

EduMetrix, platformă digitală de evaluare instituțională a școlii, lansată de Asociația pentru Valori în Educație
Mai mult din Educatie