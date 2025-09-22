Sondaj: AUR, primul în preferințele românilor. Călin Georgescu și George Simion au cea mai mare cotă de încredere

Partidul AUR este primul în preferințele românilor, arată un sondaj CURS, dat publicității duminică, iar Călin Georgescu și George Simion conduc detașat la popularitate. AUR este urmat de PSD, PNL, USR, UDMR și SOS România.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 34% din intenția de vot, PSD – 23%, iar PNL – 16%.

USR se regăsește la 12%, în timp ce UDMR şi SOS România au câte 5%. Partidul Oamenilor Tineri (POT) a coborât la 3%, iar alte formaţiuni au sub 2%.

În ceea ce privește încredere pe care românii o au în persoanele de pe scena politică, sondajul a arătat că cel mai popular ar fi Călin Georgescu cu 40% încredere, urmat de George Simion la 38%.

Președintele României, Nicuşor Dan, este la doar la 34%.

În rândul figurilor din coaliția de guvernare, Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu au o cotă de încredere de 26%, în timp ce Dominic Fritz se află la 19%.

Tot la 19% se află Diana Șoșoacă și Anamaria Gavrilă.

Întrebați cum apreciază măsurile Guvernului din cel de-al doilea pachet, 36% dintre respondenți au afirmat că unele decizii au fost corecte, altele nu, 29% le consideră nejustificate și nenecesare, iar 24% le văd ca justificate și necesare.

La întrebarea privind impactul resimțit direct, 52% au spus că acesta a fost foarte mare, 31% – mare, 9% – redus, în timp ce 4% au declarat că au simțit foarte puțin sau deloc, iar alți 4% nu au dat un răspuns.

