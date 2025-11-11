SONDAJ: Balul Bobocilor 2025 la Liceul Tehnologic din Aiud. VOTEAZĂ MISS și MISTER Popularitate Alba24.ro

Balul Bobocilor 2025 la Liceul Tehnologic din Aiud va avea loc vineri, 21 noiembrie, de la ora 18:00, la Căminul Cultural din Ciumbrud.

Tema din acest an este „Around The World”.

Până la eveniment, cititorii sunt invitați să-și aleagă favoriții pentru titlurile de Miss și Mister Popularitate din mediul online, pe Alba24.ro.

Votul se desfășoară în sondajul de la finalul articolului, iar cei care vor aduna cele mai multe voturi vor fi desemnați câștigători.

Înainte de a vota, puteți afla mai multe despre fiecare participant, inclusiv motivul pentru care au ales să se înscrie în această experiență.

Facem precizarea că, din motive evidente de a descuraja și bloca frauda prin vot multiplu, se poate vota o singură dată de pe un IP. Asta înseamnă că, dintr-o locuință sau chiar o instituție se poate vota o singură dată.

Restul persoanelor din casă sau din birou pot vota de pe datele mobile.

Reamintim că sondajul se află la sfârșitul articolului. Se poate acorda un singur vot pentru fiecare categorie (MISS și MISTER). Astfel, cei care vor să își voteze preferatul o pot face până vineri, 21 noiembrie, ora 12:00.

Perechea 1: Paula Maier și Darius Tamaș (reprezentanții Spaniei)

Bună! Mă numesc Paula Maier, m-am înscris la bal pentru a încerca lucruri noi și de a-mi face multe amintiri frumoase.

Sunt o persoană prietenoasă, veselă și puțin rușinoasă. Hobby-ul meu este să ascult muzică în timp ce desenez.

Salut! Mă numesc Darius Tamaș, am vârsta de 15 ani și vin din clasa 9B. Sunt o persoană de treabă, sociabilă și sportivă. Îmi place să fac sport, să dansez și să petrec timp cu prietenii mei.

Perechea 2: Cristina Maria Florea și Beniamin Indrei (reprezentații Mexicului)

Ma numesc Cristina Maria Florea, am 15 ani și sunt o fire energică și plină de optimism. Îmi plac foarte mult pisicile dar în același timp îmi place foarte mult să mă uit la meciuri de fotbal.

Dansul este una dintre pasiunile mele cele mai mari, îmi place să mă exprim prin mișcare și să simt libertatea și bucuria pe care o exprimă muzica.

Salut! Ma numesc Beniamin Indrei, am 15 ani și vin din clasa 9B. Sunt o persoană ambițioasă perseverentă și prietenoasă.

Îmi place să desenez, să ascult muzică și să petrec timpul cu prieteni mei. Eu cred ca bobocilor este o șansă de a ne distra și de a ne face amintiri în timp ce formăm conexiuni cu alte persoane.

Perechea 3: Melisa Onescu și Patrick Șuteu (reprezentații Italiei)

Mă numesc Melisa Onescu, am 15 ani și sunt elevă în clasa a IX-a B. Sunt originară din Slatina, dar locuiesc în prezent în Aiud.

Am ochii verzi și mă consider o persoană creativă și pasionată de modeling, un domeniu prin care îmi pot exprima eleganța și încrederea în mine.

Salut! Ma numesc Patrick Șuteu, am 15 ani si sunt din clasa 9b. Îmi place să ascult mizica, să joc fotbal și să ies cu prietenii pe afară.

Sunt o persoană ambițioasă, amuzantă și prietenoasă. Balul bobocilor este o experiență frumoasă și o oportunitate de a creea amintiri de neuitat și de a ne distra împreună.

Perechea 4: Daria Florea și Alexandru Cădan (reprezentații Franței)

Salut! Mă numesc Daria Florea, am 15 ani și vin din clasa 9B. Sunt o persoană perseverentă și sociabilă.

Îmi place să petrec timpul alături de cei dragi, să ascult muzică și să învăț lucruri noi.

Salut, mă numesc Alexandru Cădan, am 15 ani și vin din clasa 9B. Sunt o persoană calmă și ambițioasă.

Îmi place sĂ ascult muzică, să vizitez diverse locuri și să pertec timp cu cei dragi. Balul bobocilor este oportunitatea de a ne bucura împreună și de a ne crea noi amintiri minunate.

Numărul 5: Larisa Rațiu (reprezentanta Portugaliei)

Salutt! Mă numesc Larisa Rațiu, sunt o persoană plină de distracție, am 15 ani și îmi place foarte mult muzica.

Sunt o fire prietenoasă, liniștită, dar energică în același timp.

Perechea 6: Alexandra Szigethy și Vasile Suciu (reprezentații Columbiei)

Mă numesc Alexandra Szigethy, sunt o persoană care iubește muzica și plimbările, găsind în ele liniște, libertate și momente simple care aduc bucurie.

Salut! Mă numesc Vasile Suciu, am 15 ani și vin din clasa 9c. Îmi place să fac sport și să mă plimb în aer liber.

Perechea 7: Estera Moldovan și Dumitru Muntean (reprezentații Arabiei)

Salut ma numesc Estera Moldovan, m-am înscris la bal pentru experiență și amintiri de neuitat.

Sunt o persoană prietenoasa, calmă, cu energie pozitivă în orice moment și îmi place să dansez și să socializez.

Salut! Mă numesc Dumitru Muntean și m-am înscris la bal pentru o experiență frumoasă. Sunt mai timid și prietenos și îmi place să cant la saxofon.

Perechea 8: Tabita Dănilă și Alexandru Lupea (reprezentații Braziliei)

Bună! Mă numesc Tabita Dănilă, am 15 ani și sunt din clasa 9A. M-am inscris la balul bobocilor pentru a nu rata o experiență de neuitat și desigur să câștig.

Sunt o persoană empatică, prietenoasă, ambițioasă și îmi place să cunosc oameni noi!

Salut, mă numesc Alexandru Lupea și sunt din clasa 9a AC. Sunt o persoană prietenoasă și amabilă.

Îmi place să joc tenis și să petrec timp împreună cu prietenii mei.

Perechea 9: Maria Radu și Rareș Muntean (reprezentanții Albaniei)

Salut! Eu sunt Rareș Muntean, am 15 ani și sunt din clasa a 9-E. Sunt o persoană calmă și sociabilă, pasionată de muzică și sport. Îmi place să ies cu prietenii și să trăiesc fiecare experiență cu încredere.

Pentru mine, balul bobocilor e un moment special și o amintire frumoasă de început de liceu.

Salut! Mă numesc Maria Radu, am 15 ani și vin din clasa 9A. Sunt o persoană perseverentă, ambițioasă și prietenoasă.

Îmi place să dansez, să călătoresc și să petrec timp cu prietenii mei. Balul bobocilor este o oportunitate minunată de a ne distra împreună și de a ne crea amintiri frumoase.

VOTEAZĂ MISS și MISTER POPULARITATE Alba24.ro la Balul Bobocilor 2025 de la Liceul Tehnologic din Aiud

VOTEAZĂ MISS și MISTER POPULARITATE Alba24.ro la Balul Bobocilor 2025 de la Liceul Tehnologic din Aiud

