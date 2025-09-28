SONDAJ: Balul Bobocilor 2025 de la Colegiul Economic Alba Iulia. ”Călătorie în timp”. VOTEAZĂ MISS și MISTER Alba24

Votează MISS și MISTER Alba24.ro la Balul Bobocilor 2025 de la Colegiul Economic din Alba Iulia. Tema balului este „Călătorie în timp”.

Opt perechi de boboci intră în cursa pentru titlul de Miss și Mister Boboc 2025, la Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia.

Balul va avea loc vineri, 14 noiembrie, la Casa de Cultură a Sindicatelor, de la ora 19:00 (intrarea se face la ora 18:00).

După eveniment urmează și un After Party, care va avea loc în Stage Club, de la ora 23:00.

Totuși, până atunci, cititorii sunt invitați să-și aleagă favoriții pentru titlurile de Miss și Mister Popularitate pe Alba24.ro. Votul se desfășoară în sondajul de la finalul articolului, iar cei care vor aduna cele mai multe voturi vor fi desemnați câștigători.

De asemenea, înainte de a vota, puteți afla mai multe despre fiecare participant, inclusiv motivul pentru care au ales să se înscrie în această experiență

Facem precizarea că din motive evidente de a descuraja și bloca frauda prin vot multiplu, se poate vota o singură dată de pe un IP.

Asta însemnă că dintr-o locuință, sau chiar o instituție se poate vota o singură dată.

Restul persoanelor din casă sau din birou pot vota de pe datele mobile.

Reamintim că sondajul se află la sfârșitul articolului. Se poate acorda un singur vot pentru fiecare categorie ( MISS și MISTER), iar pentru că este un clasament al popularității din mediul online, votul poate fi reluat la interval de o săptămână, până în data de 14 noiembrie, ora 12:00.

Echipa 1. Ovidiu Ivașcu și Alexandra Șerban: Iulius Cezar și Cleopatra

Mă numesc Ovidiu am 15 ani și sunt elev în clasa a IX-a D. Sunt o persoană prietenoasă, înțelegătoare și activă.

Îmi place sportul și de aceea fac baschet de aproximativ 3 ani. În vacanțe și în timpul liber îmi place să ascult muzică și să ies afară cu prietenii mei.

Am decis să particip la balul bobocilor pentru a căpăta experiențe noi și frumoase la care o să mă gândesc cu drag.

Mă numesc Alexandra, am 15 ani și sunt elevă în clasa a IX-a la Colegiul Economic Dionisie Pop Marțian. Sunt o fire sociabilă și deschisă, îmi place să cunosc oameni noi și să creez prietenii bazate pe respect și loialitate.

În timpul liber prefer să ies la plimbare și să ascult muzică, activități care mă relaxează și îmi oferă energie pozitivă. Îmi place foarte mult să învăț limbi străine, în special engleza și franceza.

Am ales să particip la Balul Bobocilor pentru că îl consider o experiență unică, plină de emoție și provocări, care mă va ajuta să îmi depășesc limitele și să creez amintiri frumoase.

Echipa 2. Marius Ianoș și Cezara Niculescu: Robin Hood și Lady Mariane

Mă numesc Marius Elis, am 15 ani și sunt elev în clasa a IX-a C, la profilul de turism. Îmi place să ascult muzică, la școală sunt pasionat de istorie și engleză, iar în timpul liber îmi place să merg afară cu prietenii.

Am ales să particip la Balul Bobocilor, deoarece îl consider o provocare din care poți căpăta experiență, dar te și distrezi.

Mă numesc Cezara-Ioana, am 15 ani și sunt elevă în clasa a IX-a C. Sunt o persoană prietenoasă, sociabilă și ambițioasă.

Îmi place să cânt atât la chitară, cât și cu vocea. În timpul liber, alături de prietenii mei, particip la numeroase activități.

Am ales să particip la Balul Bobocilor deoarece este prima experiență deosebită din viața de licean, în care se formează prietenii și amintiri de neuitat.

Echipa 3. Darius Drăgan și Denisa Bălșan: Romeo și Julieta

Mă numesc Darius Drăgan Lucian, am 15 ani și sunt elev în clasa a 9-a B. Sunt o persoană prietenoasă, deschisă și foarte ambițioasă.

Sunt pasionat de fotbal, sportul pe care îl practic în fiecare zi de când mă cunosc.

Decizia de a participa la balul bobocilor a venit chiar dinainte să încep clasa a 8-a. Dintr-un pariu dorind să le demonstrez prietenilor și familiei că reușesc ceea ce îmi propun.

Mă numesc Denisa Bălșan, am 15 ani și sunt elevă în clasa a IX-a B. Mă consider o persoană prietenoasă, ambițioasă și mereu cu zâmbetul pe buze.

Sunt pasionată de dans, de aceea urmez astfel de cursuri de câțiva ani, însă mă mai încântă atât cititul, cât și compania prietenilor.

Am decis să particip la balul bobocilor pentru că îmi plac provocările. Cred că este o experiență unică, plină de emoții plăcute, care leagă prietenii frumoase.

Echipa 4. Dragoș Stoica și Blanca Trandafir: Barbă Neagră și Anne Bonny

Mă numesc Dragoș, am 15 ani și sunt elev în clasa a IX-a C. Sunt o persoană activă, prietenoasă și ambițioasă. Îmi place să merg la sală, să joc baschet și să petrec timp în aer liber alături de prieteni.

Particip la Balul Bobocilor deoarece cred că este o experiență unică, plină de energie și voie bună, pe care îmi doresc să o păstrez ca o amintire frumoasă peste ani.

Mă numesc Blanca și am 15 ani. Sunt elevă în clasa a IX-a A la Liceul Economic „Dionisie Pop Marțian”. Mă consider o fire sociabilă, plină de viață și ambițioasă.

Îmi petrec timpul liber ieșind cu prietenii, desfășurând împreună activități distractive sau mergând la sală. De asemenea, îmi place să ascult muzică și să dansez.

M-am înscris la Balul Bobocilor deoarece consider că este o experiență frumoasă și o ocazie potrivită de a interacționa cu persoane noi.

Echipa 5. Raul Iftode și Luiza Dumitreasă: Ludovic al XVI-lea și Marie Antoinette

Mă numesc Raul-Andrei, am 15 ani și sunt elev al Colegiului Dionisie Pop Marțian în clasa a IX-a C. Sunt o fire sociabilă, îmi fac usor prieteni și sunt ambițios.

Îmi place sportul, de aceea am practicat baschet 3 ani de zile și acum sunt jucător de airsoft.

Timpul liber îmi place să mi-l petrec împreună cu prietenii și să pescuiesc.

Am decis să particip la balul bobocilor deoarece va rămâne o amintire în inima mea și va fi o experiență deosebită.

Mă numesc Luiza și sunt elevă în clasa a IX-a C. Sunt o fată prietenoasă, ambițioasă și creativă.

Îmi place să desenez și să învăț diferite sporturi. Timpul liber prefer să îl petrec ascultând muzică sau ieșind afară cu prietenii.

Am decis să particip la Balul Bobocilor deoarece consider că este o experiență unică și îmi voi aduce aminte cu drag de ea.

Echipa 6. Matias Rus și Sarah Macarie: Prințul Charles și Prințesa Diana

Numele meu este Matias, am 15 ani și sunt în clasa a IX-a A. Sunt o persoană sociabilă, îmi place să râd, să cunosc oameni noi și să mă bucur de tot ce e fain în jur.

Sunt mereu deschis la provocări și îmi place să încerc lucruri noi, chiar dacă uneori ies din zona de confort. În timpul liber îmi place să fac chestii care mă relaxează și care mă ajută să fiu eu.

M-am înscris la Balul Bobocilor pentru că mi se pare o experiență tare, în care pot să mă distrez, să cunosc mai bine colegii și să creez amintiri mișto. Abia aștept să trăiesc momentul și să mă bucur de toată energia de acolo!

Mă numesc Sarah, am 15 ani și sunt elevă în clasa a IX-a A de la Liceul Economic Dionisie Pop Marțian. Mă consider o fire foarte sociabilă si prietenoasă. În timpul liber practic înot și dansuri sportive sau adesea ies cu prietenii in oraș.

Am ales să particip la Balul Bobocilor, deoarece îmi place să mă provoc la lucruri noi, ieșind din zona de confort și totodată este o șansă unică pentru că doar o dată în viață te bucuri de experiența de a fi boboc.

Echipa 7. Lucas Vezan și Sara Buciuman: Alex Velea și Antonia Velea

Mă numesc Lucas am 15 ani și sunt elev în clasa a IX-a D. Sunt destul de prietenos și vorbesc cu toată lumea.

Îmi place mult sportul, am făcut 2 ani înot, 3 ani fotbal și 2 ani de baschet. Îmi place să învăț și să experimentez lucruri noi.

Am ales să intru în balul bobocilor deoarece este o experiență unică unde înveți lucruri noi și rămâi cu amintiri frumoase.

Mă numesc Sara Maria, am 15 ani și sunt o fire sociabilă și ambițioasă, mereu cu zâmbetul pe buze. Îmi place să desenez și să petrec timp alături de prietenii mei.

Am ales să particip la Balul Bobocilor pentru o experiență unică și de neuitat. Votați-mă și haideți să construim împreună amintiri frumoase!

Echipa 8. David Iviniș și Andrada Martin: X-AE 12 și Stormi

Mă numesc David Cristian și sunt elev în clasa a IX-a A. Sunt prietenos, zâmbitor și descurcăreț datorită caracterului meu puternic.

Îmi place să călătoresc și să descopăr locuri noi, dar și să joc baschet, care mă ajută să îmi dezvolt spiritul de echipă. De asemenea, îmi petrec mult timp în aer liber alături de prietenii mei.

Am ales să particip la Balul Bobocilor pentru că vreau să-mi creez o amintire frumoasă și de neuitat alături de partenera mea, Andrada.

Mă numesc Andrada-Nicoleta, am 15 ani și sunt elevă în clasa a IX-a A. De-a lungul timpului am urmat cursuri de înot, dans și canto, experiențe care m-au ajutat să mă dezvolt și să îmi descopăr pasiuni frumoase.

Mă consider o persoană ambițioasă, extrovertită și înțelegătoare, dar și creativă. Îmi place să fiu implicată în activități noi, să cunosc oameni și să creez legături care aduc energie și bucurie.

Am ales să spun „da” acestei experiențe pentru că sunt gata să descopăr lucruri noi la mine, să învăț din fiecare pas și nu în ultimul rând, deoarece sunt conștientă ca va fi un moment unic.

