Eveniment

Sorin Grindeanu nu mai are contracandidat la alegerile interne ale PSD. Titus Corlățean a anunțat retragerea din cursă

Sorin Grindeanu nu mai are contracandidat la alegerile interne ale PSD. Senatorul Titus Corlățean, fost ministru de Externe, a anunțat luni că se retrage din cursa pentru șefia Partidului Social Democrat. Printr-o postare pe Facebook, acesta a criticat partidul, spunând că „PSD a devenit un spațiu dominat de tranzacții, frici și calcule personale”. Sorin Grindeanu rămâne astfel singurul candidat pentru funcția de președinte al formațiunii. 

„Proiectul nostru de înnoire profundă a PSD nu este din păcate fezabil. Am intrat în această competiție cu convingerea că putem schimba lucrurile, că putem construi o echipă serioasă, profesionistă, capabilă să redea speranța acestui partid.

Dar realitatea e alta. PSD a devenit un spațiu dominat de tranzacții, frici și calcule personale. Nu mai există curaj, dezbatere reală sau dorință de reformă. Am întâlnit mulți colegi care mi-au dat dreptate, dar prea puțini au fost dispuși să se implice deschis. Mulțumesc în mod special, în acest context, mai ales colegilor mei Robert Cazanciuc și Constantin Toma, deși au mai fost și alții, pe care am evitat însă să îi expun, pentru a evita anumite repercusiuni.

Am tras o concluzie dureroasă, dar necesară: în condițiile actuale, proiectul meu nu este posibil.

Închei acest drum după 24 de ani de loialitate față de partid, cu fruntea sus.

Nu regret nimic. România are nevoie de o altă direcție. Și merităm mai mult”, a scris Titus Corlățean, pe pagina de Facebook.

Senatorul a făcut anunțul cu doar câteva ore înainte ca liderii PSD să decidă data Congresului. Consiliul Politic Național al formațiunii se va reuni luni după-amiază, de la ora 16:00.

Sorin Grindeanu, actualul președinte interimar al partidului, rămâne, pentru moment, singurul candidat la șefia PSD.

