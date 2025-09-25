SPAP Sebeș a achiziționat bănci stradale. Acestea urmează să fi montate în diferite zone din municipiu

Pentru a veni în întâmpinarea numeroaselor solicitări ale cetățenilor de a monta bănci în diferite zone din municipiu, suplimentarea numărului acestora în zona blocurilor din toate cartierele din Sebeș, dar și înlocuirea celor care s-au deteriorat datorită factorilor de mediu și a acțiunii factorului uman și nu mai pot fi recondiționate, Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului a achiziționat mobilier stradal, respectiv bănci stradale.

Mobilierul stradal joacă un rol important în peisajul urbanistic al municipiului, având și un impact pozitiv asupra calității vieții cetățenilor prin asigurarea condițiilor pentru activitățile de relaxare.

Mobilierul stradal creează spații pentru odihnă, recreere și întâlniri sociale cu alte persoane, încurajând oamenii să se întâlnească și să comunice. Aceasta are o importanță deosebită în special pentru persoanele în vârstă, pentru persoanele cu mobilitate limitată, dar și pentru adulții cu copii mici.

Potrivit reprezentanților SPAP Sebeș, băncile stradale achiziționate vor fi folosite atât pentru înlocuirea celor deteriorate cât și pentru amplasarea acestora în alte zone, în funcție de solicitările primite.

