SPAP Sebeș anunță lucrări de reabilitare a iluminatului stradal pe strada 24 Ianuarie și strada Piața Primăriei

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului (SPAP) Sebeș efectuează lucrări de reabilitare al iluminatului stradal din municipiul Sebeș, pe strada 24 Ianuarie și strada Piața Primăriei.

Pentru a obține reducerea consumului și a cheltuielilor cu energie electrică și pentru îmbunătățirea calității iluminatului public stradal, pentru ca acesta să corespundă normelor în vigoare, este necesară repararea sistemului de iluminat în vederea montării noilor corpuri de iluminat tip LED .

Scopul acestor reabilitări a rețelei de iluminat public este de a obține reducerea consumurilor de energie electrică prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante, a unor echipamente specializate și prin asigurarea unui iluminat public judicios.

În ceea ce privește consumul de energie electrică, aceasta este cea mai economică opțiune, ceea ce este important și atunci când echipamentul este pornit frecvent.

Modernizarea iluminatului stradal constă în introducerea cablurilor în subteran.

Această metodă are mai multe beneficii: estetica urbană îmbunătățită, protecție sporită împotriva intemperiilor, reducerea riscurilor de accidente, durata de viață mai lungă a rețelei electrice.

