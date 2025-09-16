SPAP Sebeș: Parcul Primăriei intră în proces de reabilitare. Care este termenul de finalizare a lucrărilor

Primăria Municipiului Sebeș, prin Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului, informează cetățenii că, începând cu data de 16 septembrie 2025, Parcul Primăriei intră în proces de reabilitare.

Durata estimată a lucrărilor este de 4 luni.

Pe această perioadă, accesul în perimetrul parcului va fi restricționat.

”Ne cerem scuze pentru disconfortul temporar și vă mulțumim sincer pentru înțelegere!” – SPAP Sebeș

