SPAP Sebeș: Parcul Primăriei intră în proces de reabilitare. Care este termenul de finalizare a lucrărilor
Primăria Municipiului Sebeș, prin Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului, informează cetățenii că, începând cu data de 16 septembrie 2025, Parcul Primăriei intră în proces de reabilitare.
Durata estimată a lucrărilor este de 4 luni.
Pe această perioadă, accesul în perimetrul parcului va fi restricționat.
”Ne cerem scuze pentru disconfortul temporar și vă mulțumim sincer pentru înțelegere!” – SPAP Sebeș
