Sportivele de la CSM Unirea Alba Iulia au câștigat Cupa României la Polo feminin. Victorii clare în toate meciurile disputate

Sportivele secției de polo feminim al CSM Unirea Alba Iulia au câștigat cupa României pentru a doua oară consecutiv. Competiția s-a desfășurat la Focșani, pe perioada a patru zile.

Sportivele au câștigat toate partidele pe care le-au disputat, a declarat primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.

Mai exact echipa din Alba Iulia a învins cu scorul de 16-5 contra Rapid, 30-2 cu CSU Oradea.

În finală au ajuns împotriva jucătoarelor de la CSA Steaua. Din câte se pare partida a fost echilibrată doar la începutul jocului. La final uniristele obținând o victorie concludentă, cu scorul de 17-6.

Amalia Novăcean a câștigat și titlul de cea mai bună jucătoare a turneului.

Lotul CSM Alba Iulia, la polo feminin

Maria Dvorzescha

Yanisbel Lopez

Amalia Novacean

Madina Rankmanova

Adriana Garlobo

Lorena Gordan

Dorofea Vîrtosu

Chelsea Vrânceanu

Cecilia Diaz

Alexia Matei

Niki Laboncz

Jasmin Lorincz

Patricia Chira

Deby Nagy

Denisa Samuel

Antrenorii lor, domnii Ovidiu Pocol și Viorel Rus au condus echipa de pe marginea bazinului.

