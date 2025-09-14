Eveniment
Sportivele de la CSM Unirea Alba Iulia au câștigat Cupa României la Polo feminin. Victorii clare în toate meciurile disputate
Sportivele secției de polo feminim al CSM Unirea Alba Iulia au câștigat cupa României pentru a doua oară consecutiv. Competiția s-a desfășurat la Focșani, pe perioada a patru zile.
Sportivele au câștigat toate partidele pe care le-au disputat, a declarat primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.
Mai exact echipa din Alba Iulia a învins cu scorul de 16-5 contra Rapid, 30-2 cu CSU Oradea.
În finală au ajuns împotriva jucătoarelor de la CSA Steaua. Din câte se pare partida a fost echilibrată doar la începutul jocului. La final uniristele obținând o victorie concludentă, cu scorul de 17-6.
Amalia Novăcean a câștigat și titlul de cea mai bună jucătoare a turneului.
Lotul CSM Alba Iulia, la polo feminin
- Maria Dvorzescha
- Yanisbel Lopez
- Amalia Novacean
- Madina Rankmanova
- Adriana Garlobo
- Lorena Gordan
- Dorofea Vîrtosu
- Chelsea Vrânceanu
- Cecilia Diaz
- Alexia Matei
- Niki Laboncz
- Jasmin Lorincz
- Patricia Chira
- Deby Nagy
- Denisa Samuel
Antrenorii lor, domnii Ovidiu Pocol și Viorel Rus au condus echipa de pe marginea bazinului.
