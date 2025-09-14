Connect with us

Sportivele de la CSM Unirea Alba Iulia au câștigat Cupa României la Polo feminin. Victorii clare în toate meciurile disputate

Publicat

acum O oră

Sportivele secției de polo feminim al CSM Unirea Alba Iulia au câștigat cupa României pentru a doua oară consecutiv. Competiția s-a desfășurat la Focșani, pe perioada a patru zile.

Sportivele au câștigat toate partidele pe care le-au disputat, a declarat primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.

Mai exact echipa din Alba Iulia a învins cu scorul de 16-5 contra Rapid, 30-2 cu CSU Oradea.

În finală au ajuns împotriva jucătoarelor de la CSA Steaua. Din câte se pare partida a fost echilibrată doar la începutul jocului. La final uniristele obținând o victorie concludentă, cu scorul de 17-6.

Amalia Novăcean a câștigat și titlul de cea mai bună jucătoare a turneului.

Lotul CSM Alba Iulia, la polo feminin

  • Maria Dvorzescha
  • Yanisbel Lopez
  • Amalia Novacean
  • Madina Rankmanova
  • Adriana Garlobo
  • Lorena Gordan
  • Dorofea Vîrtosu
  • Chelsea Vrânceanu
  • Cecilia Diaz
  • Alexia Matei
  • Niki Laboncz
  • Jasmin Lorincz
  • Patricia Chira
  • Deby Nagy
  • Denisa Samuel

Antrenorii lor, domnii Ovidiu Pocol și Viorel Rus au condus echipa de pe marginea bazinului.

