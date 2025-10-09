Sprijin pentru familiile românilor decedați în străinătate: MAE ar putea plăti pentru repatriere

Sprijin pentru familiile românilor decedați în străinătate: Camera Deputaților a adoptat un proiect prin care Ministerul Afacerilor Externe (MAE) va putea folosi integral taxele din serviciile notariale pentru repatrierea românilor decedați în străinătate, atunci când familiile nu își permit costurile.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin. (4) al art. 18 din Legea nr. 36/1995, precum și completarea Legii nr. 198/2008, în sensul instituirii taxării/tarifării anumitor servicii notariale prestate de oficiile consulare românești pentru persoane fizice sau juridice străine, notează Agerpres.

Potrivit proiectului, votat în forma adoptată de Senat, Ministerul Afacerilor Externe va folosi în integralitate taxele aferente acestor servicii pentru plata cheltuielilor de repatriere a cetățenilor români decedați în statele de reședință.

Sprijin pentru familiile care nu pot suporta costurile de repatriere

Este vorba despre situațiile în care familiile nu pot suporta costurile și nu există posibilitatea înhumării sau incinerării în statul respectiv, precum și pentru acoperirea cheltuielilor necesare funcționării în bune condiții a activității oficiilor consulare ale României în străinătate, în beneficiul cetățenilor români.

Deputata PNL Raluca Turcan a subliniat că proiectul inițiat de liberali vine în sprijinul celor care trec printr-o „tragedie dureroasă”, din cauza costurilor mari ale repatrierii rudelor decedate.

„Deputații PNL au inițiat acest demers și au votat „pentru”, întrucât vine în sprijinul românilor din diaspora și al familiilor acestora.

Astăzi sunt peste cinci milioane de români care trăiesc în diaspora și nu sunt puține situațiile în care familiile celor care lucrează în străinătate au o suferință în plus atunci când sunt în imposibilitatea de a repatria trupurile celor decedați, din cauza costurilor uriașe.

Practic, repatrierea se transformă într-o tragedie personală pentru cei care își pierd membrii familiei.

E o realitate dureroasă și, pentru aceasta, deputații liberali au creat posibilitatea ca, din taxele consulare pentru actele notariale, să se asigure repatrierea celor decedați în străinătate.

Am creat, așadar, și sursa de venituri, dar și mecanismul prin care rudele suferinde din țară să poată să-și întoarcă trupurile celor decedați”, a precizat Raluca Turcan.

