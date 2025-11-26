Connect with us

SRI va avea o unitate specială anti-corupție. Anunțul făcut de președintele Nicușor Dan, la prezentarea Strategiei de Apărare

acum 2 ore

SRI va avea o unitate specială anti-corupție: Președintele Nicușor Dan a vorbit despre crearea unui departament specializat pe corupție în cadrul Serviciului Român de Informații. Declarațiile au fost făcute miercuri, la prezentarea strategiei naționale de apărare în Parlament.

„Serviciile vor avea aceleași atribuții pe care le-au avut până acum. Noutatea este expres în zona de corupție.

SRI-ul este un serviciu de informații care are o împărțire pe departamente care decurge din strategie și după aceea din planul de implementare.

Și aceste departamente, unele se ocupă de contraspionaj, altele se ocupă de sabotaj, de crimă organizată, de fel de fel de lucruri.

Prin faptul că am pus în strategie foarte explicit capitolul corupție vom avea o unitate sau o secțiune din cadrul SRI-ului care se va ocupa de corupție și va culege… singura sa sarcină va fi să culeagă informații despre fenomenul corupției”, a spus președintele României, citat de G4Media.

„S-a întâmplat că SRI-ul s-a dus și în zona de cercetare penală, s-a dus și în zona de judecată, din păcate. Legea din acea perioadă nu spunea nici ca serviciul trebuie să se implice în cercetarea penală și nici în judecată.

Întrebarea este care sunt mecanismele statului de drept care să prevină această implicare? Nu poate să fie decât controlul civil al activității, inclusiv al președintelui și, pe de altă parte, instanțele de judecată”, a mai spus șeful statului.

Ultimele articole pe alba24
1 Comentariu

  1. pilu

    miercuri, 26.11.2025 at 18:27

    Parcă datele culese de SRI nu sunt luate în seamă de instanță. Cine te-a mai îmbrobodit iarăși cu SRI în anchete ? Alta era problema spinoasă, prescrierea hoțiilor și rămânerea cu banii furați. Dar poate de asta nu ți s-a spus.

    Răspunde

