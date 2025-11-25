Connect with us

Eveniment

Statele UE trebuie să recunoască căsătoriile între persoane de același sex încheiate în alte țări. Decizie la Curtea de Justiție

lgbtq

Publicat

acum 2 ore

Căsătoriile între persoanele de același sex trebuie recunoscute în toate statele Uniunii Europene. Asta a decis marți, 25 noiembrie, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, ce mai mare instanță la nivel european. Mai exact, dacă două persoane de același sex s-au căsătorit într-un stat UE, unde mariajele între persoanele de același sex sunt permise, statul lor de origine trebuie să recunoască căsătoria celor două persoane. 

Mai pe scurt dacă doi români de același sex se căsătoresc într-un stat UE unde sunt admise mariajele între persoanele de același sex, căsătoria lor trebuie recunoscută de statul român. 

Totuși, decizia Curții nu poate obliga statele europene să schimbe legile naționale pentru a permite căsătoria persoanelor din comunitatea LGBTQ+.

Decizia Curții europene vine în urma unui proces intentat de doi cetățeni polonezi, care s-au căsătorit în Germania, dar a căror căsătorie nu a fost recunoscută în Polonia.

Mai exact, magistrații europeni au precizat că administrația din Polonia a procedat greșit prin nerecunoașterea căsătoriei cuplului atunci când acesta s-a întors în țară, pe motiv că legislația poloneză nu permite căsătoria între persoane de același sex.

„Aceasta încalcă nu doar libertatea de circulație și de ședere, ci și dreptul fundamental la respectarea vieții private și de familie”, a transmis Curtea de Justiție a UE, citată de agenția internațională de presă reuters.

Cum s-a ajuns la această decizie

Asociația Accept, asociație care militează pentru drepturile persoanelor din comunitatea LGBTQ, au precizat că țările membre ale Uniunii Europene vor recunoaște toate căsătoriile întemeiate legal pe teritoriul Uniunii, indiferent de sexul celor doi soți, potrivit hotărârii pronunțate astăzi de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-713/23 (Wojewoda Mazowiecki).

Decizia fără precedent, obținută de o familie de același sex din Polonia, solicită statului polonez să transcrie certificatul de căsătorie emis în Germania și să recunoască statutul marital al celor doi soți.

Judecătorii instanței europene au precizat că această obligație nu impune statelor membre să permită căsătoria între persoane de același sex în legile lor naționale.

Dar acestea nu au voie să discrimineze cuplurile de același sex în modul în care recunosc căsătoriile încheiate în străinătate, a subliniat instanța.

Statele UE nu pot refuza transcrierea căsătoriei

Curtea stabilește că un stat membru nu poate refuza recunoașterea unei căsătorii între două persoane de același sex dacă aceasta a fost încheiată legal într-un alt stat în care soții și-au exercitat dreptul la liberă circulație și ședere. Un astfel de refuz este discriminatoriu și încalcă drepturile fundamentale ale cetățenilor Uniunii și produce consecințe grave pentru viața administrativă, profesională și personală a familiilor, obligându-le, la întoarcerea în țara de origine, să trăiască juridic ca necăsătoriți.

CJUE clarifică, de asemenea că, deși statele membre nu sunt obligate să introducă căsătoria pentru persoane de același sex în legislația internă, sunt obligate să recunoască statutul marital dobândit legal într-un alt stat UE. Mai mult, dacă un stat, precum Polonia sau România, are o singură modalitate de recunoaștere a căsătoriilor încheiate în străinătate, respectiv transcrierea, atunci această procedură trebuie aplicată fără discriminare tuturor familiilor, indiferent de sexul soților, au mai precizat cei de la Accept.

 

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 11 minute

Se deschide sezonul de schi la Păltiniș Arena: Pârtie cu zăpadă conservată peste vară, concurs și apres-ski party. PROGRAM
Evenimentacum 41 de minute

Concert de romanțe cu Georgeta Plută și alți artiști, de 1 Decembrie, la Alba Iulia
Actualitateacum O oră

Sondaj național: Un sfert dintre tinerii români nu știu dacă localitatea lor a beneficiat de fonduri europene sau nu
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 zile

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 10 ore

Angajări la stat în Alba: posturi vacante în instituții publice din județ, în decembrie. Calendarul concursurilor și condiții
Administrațieacum 23 de ore

Cum vor colabora spitalele din Alba în beneficiul pacienților. Investigații medicale în sistem informatic integrat
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 ore

Programul Rabla ar putea fi anulat în 2026. Ce spune ministrul Mediului, Diana Buzoianu
Economieacum 4 ore

CCR a declarat neconstituțională legea care reglementează plata pensiilor private
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 ore

FOTO: 98 de ani de la moartea lui Ion I.C. Brătianu. PNL Alba Iulia a depus o coroană de flori la statuia din centrul muncipiului
Evenimentacum 21 de ore

Scutire de la plata CASS pentru mame, veterani, invalizi și personal monahal. Legi adoptate tacit de Senat
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

Șahistul din Alba Iulia, Mihnea Costachi a obținut o nouă performanță. La ce competiție va participa în viitor
Evenimentacum 3 zile

VIDEO: Festivitatea de premiere la Crosul Unirii 2025, la Alba Iulia. Alergătorii care au urcat pe podium
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 11 minute

Se deschide sezonul de schi la Păltiniș Arena: Pârtie cu zăpadă conservată peste vară, concurs și apres-ski party. PROGRAM
Evenimentacum 41 de minute

Concert de romanțe cu Georgeta Plută și alți artiști, de 1 Decembrie, la Alba Iulia
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 20 de ore

Atenționare a Poliției Române: pericole de înșelăciune prin clipuri false. Cum pot fi recunoscute imaginile create de AI
Evenimentacum 4 zile

O firmă din Cluj-Napoca dezvoltă prima rachetă de croazieră autonomă cu inteligență artificială din România. Ce caracteristici are
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 4 ore

Noi reguli în secțiile ATI din spitale și clinici. Dotări obligatorii pentru anestezie, terapie intensivă și categorii de medici
dsp alba directia de sanatate publica
Evenimentacum 4 ore

DSP Alba: A crescut numărul cazurilor de infecții respiratorii și de pneumonii în județ. Situația din ultima săptămână
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 9 ore

Zilele Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba. Expoziții, lansări de carte și alte evenimente, în perioada 26-28 noiembrie
Educațieacum 21 de ore

Programele școlare pentru disciplinele prevăzute în noile planuri-cadru de liceu. Schimbări după aproape 20 de ani
Mai mult din Educatie