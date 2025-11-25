Statele UE trebuie să recunoască căsătoriile între persoane de același sex încheiate în alte țări. Decizie la Curtea de Justiție

Căsătoriile între persoanele de același sex trebuie recunoscute în toate statele Uniunii Europene. Asta a decis marți, 25 noiembrie, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, ce mai mare instanță la nivel european. Mai exact, dacă două persoane de același sex s-au căsătorit într-un stat UE, unde mariajele între persoanele de același sex sunt permise, statul lor de origine trebuie să recunoască căsătoria celor două persoane.

Mai pe scurt dacă doi români de același sex se căsătoresc într-un stat UE unde sunt admise mariajele între persoanele de același sex, căsătoria lor trebuie recunoscută de statul român.

Totuși, decizia Curții nu poate obliga statele europene să schimbe legile naționale pentru a permite căsătoria persoanelor din comunitatea LGBTQ+.

Decizia Curții europene vine în urma unui proces intentat de doi cetățeni polonezi, care s-au căsătorit în Germania, dar a căror căsătorie nu a fost recunoscută în Polonia.

Mai exact, magistrații europeni au precizat că administrația din Polonia a procedat greșit prin nerecunoașterea căsătoriei cuplului atunci când acesta s-a întors în țară, pe motiv că legislația poloneză nu permite căsătoria între persoane de același sex.

„Aceasta încalcă nu doar libertatea de circulație și de ședere, ci și dreptul fundamental la respectarea vieții private și de familie”, a transmis Curtea de Justiție a UE, citată de agenția internațională de presă reuters.

Cum s-a ajuns la această decizie

Asociația Accept, asociație care militează pentru drepturile persoanelor din comunitatea LGBTQ, au precizat că țările membre ale Uniunii Europene vor recunoaște toate căsătoriile întemeiate legal pe teritoriul Uniunii, indiferent de sexul celor doi soți, potrivit hotărârii pronunțate astăzi de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-713/23 (Wojewoda Mazowiecki).

Decizia fără precedent, obținută de o familie de același sex din Polonia, solicită statului polonez să transcrie certificatul de căsătorie emis în Germania și să recunoască statutul marital al celor doi soți.

Judecătorii instanței europene au precizat că această obligație nu impune statelor membre să permită căsătoria între persoane de același sex în legile lor naționale.

Dar acestea nu au voie să discrimineze cuplurile de același sex în modul în care recunosc căsătoriile încheiate în străinătate, a subliniat instanța.

Statele UE nu pot refuza transcrierea căsătoriei

Curtea stabilește că un stat membru nu poate refuza recunoașterea unei căsătorii între două persoane de același sex dacă aceasta a fost încheiată legal într-un alt stat în care soții și-au exercitat dreptul la liberă circulație și ședere. Un astfel de refuz este discriminatoriu și încalcă drepturile fundamentale ale cetățenilor Uniunii și produce consecințe grave pentru viața administrativă, profesională și personală a familiilor, obligându-le, la întoarcerea în țara de origine, să trăiască juridic ca necăsătoriți.

CJUE clarifică, de asemenea că, deși statele membre nu sunt obligate să introducă căsătoria pentru persoane de același sex în legislația internă, sunt obligate să recunoască statutul marital dobândit legal într-un alt stat UE. Mai mult, dacă un stat, precum Polonia sau România, are o singură modalitate de recunoaștere a căsătoriilor încheiate în străinătate, respectiv transcrierea, atunci această procedură trebuie aplicată fără discriminare tuturor familiilor, indiferent de sexul soților, au mai precizat cei de la Accept.

