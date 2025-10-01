Connect with us

Administrație

STP reduce programul de transport din cauza datoriilor Primăriei Alba Iulia. Intervalele în care NU vor mai circula autobuze

Publicat

acum 5 secunde

STP a anunțat miercuri că reduce programul de transport din cauza datoriilor neplătite de către Municipiul Alba Iulia.

Într-un comunicat de presă, compania transmite că primăria nu a plătit sume mari de bani, situație care face imposibilă achiziția de carburanți și plata salariilor.

Astfel, în anumite intervale, în Alba Iulia nu va mai circula nici un autobuz.

”Stimați călători,

Vă aducem la cunoștință că începând cu data de 03.10.2025 suntem nevoiți să limităm furnizarea / prestarea serviciului de transport public local și să reducem programul de transport în municipiul Alba Iulia.

Astfel, în zona tarifară 1 – municipiul Alba Iulia, mijloacele de transport public vor circula după program normal în următoarele intervale:

  • dimineața până la ora 8:00,
  • la prânz între orele 13:00 – 17:00
  • seara după ora 21:00.

Între orele 8:00 – 13:00 și 17:00 – 21:00 în municipiul Alba Iulia nu va circula niciun mijloc de transport public.

Aceste sincope grave ce le întâmpinăm în desfășurarea activității se datorează neplății/refuzului la plată de către Municipiul Alba Iulia a sumei totale de 5.000.000 lei reprezentând servicii prestate și neachitate/refuzate la plată aferente lunii decembrie 2024 și pentru lunile iunie, iulie și septembrie 2025.

De asemenea, pentru ultimele 4 luni din anul 2025 (septembrie – decembrie) sumele prevăzute în bugetul local al municipiului Alba Iulia pentru transportul public sunt 0 (zero).

Suntem nevoiți să efectuăm acest program redus deoarece nu mai avem bani pentru motorină și nici pentru plata chenzinei a II-a a salariaților din data de 15.10.2025 și vă rugăm să înțelegeți că nu mai rezistăm în aceste condiții de subfinanțare cronică.

În aceeași perioadă și anume începând cu 03.10.2025 autobuzele vor circula normal în zonele tarifare 2-7 pe rutele ce deservesc toate celelalte localități membre AIDA-TL, atât timp cât ne va ajunge stocul existent de carburant.

Vom efectua transportul public după acest program până la mijlocul săptămânii viitoare, aproximativ 08.10.2025, data după care nu vom mai putea efectua transportul în întreg arealul AIDA-TL din lipsă de carburant și resurse pentru plata angajaților.

Vom reveni la programul normal imediat ce ni se va face plata restanțelor de către municipiul Alba Iulia, chiar și parțial, cumulativ cu eșalonarea la plată a diferențelor și stabilirea sumelor necesare în bugetul local conform obligațiilor contractuale”.

