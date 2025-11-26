Connect with us

Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025–2030, adoptată în Parlament, în ședință comună

acum 2 ore

Parlamentul a adoptat, miercuri, în ședință comună, Hotărârea pentru aprobarea Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025–2030.

Au fost înregistrate 314 voturi „pentru”, 43 „împotrivă” și 3 abțineri, potrivit Agerpres.

Președintele Nicușor Dan a făcut miercuri referire, în Parlament, la prezentarea Strategiei Naționale de Apărare și la amenințările evidențiate în aceasta.

„Vedem în mai multe locuri, inclusiv în proximitatea noastră, atacuri la adresa infrastructurii critice”, a afirmat el.

În acest context, Nicușor Dan a evochet „războiul de lângă noi și războiul hibrid pe care Rusia îl desfășoară împotriva României și a multor țări europene: atacuri cibernetice, campanii coordonate de dezinformare și consecințele acestor presiuni asupra democrației și statului de drept”.

Totodată, el a arătat că una dintre amenințările menționate în Strategie este corupția.

Procesul de elaborare a strategiei a avut un accentuat caracter interinstituțional, la acesta contribuind toate instituțiile cu atribuții în domeniul securității și apărării, precum și reprezentanți ai societății civile, ai mediului academic și ai think-tank-urilor.

Proiectul consolidat al strategiei a fost supus transparenței publice, fiind prima Strategie Națională de Apărare a Țării care a parcurs această etapă, se arată în documentul prezentat Birourilor reunite ale Parlamentului.

De asemenea, documentul subliniază că strategia exprimă viziunea unei Românii moderne și sigure, care se bucură de pace și de beneficiile acesteia, un stat construit în jurul cetățenilor, în slujba drepturilor și libertăților lor fundamentale, cu instituții moderne, transparente și integre, dedicate exclusiv binelui public.

Conceptul-cheie al strategiei este „independența solidară”, ca exigență strategică și imperativ de acțiune pe componentele de securitate și diplomație.

În lumina acestui concept, pe fondul celui mai dificil context internațional de securitate de după cel de-al Doilea Război Mondial, România alege să răspundă provocărilor actuale urmărindu-și interesele naționale în deplină solidaritate cu partenerii și aliații săi.

Capitolul 1 – Principiile Strategiei de Apărare

Prezintă viziunea României asupra asigurării securității naționale într-un mediu global marcat de instabilitate, conflicte și competiție strategică, definește conceptul de independență solidară ca autonomie strategică exercitată în deplină cooperare cu partenerii NATO și UE, și enumeră valorile fundamentale: statul de drept, democrația, libertățile cetățenești, responsabilitatea instituțională, pragmatismul, eficiența, predictibilitatea și onestitatea.

Capitolul 2 – Evaluarea contextului global de securitate
Analizează tendințele majore până în 2030 și evidențiază provocările regionale relevante pentru România: agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei, instabilitatea din zona Mării Negre și a Balcanilor de Vest, tensiunile politico-militare, riscurile hibride și cibernetice, precum și efectele economice ale războaielor comerciale și ale tranziției energetice.

Capitolul 3 – Amenințări și riscuri la adresa statului și cetățeanului român. Vulnerabilități și oportunități

Identifică amenințările directe, evaluează riscurile interne și evidențiază oportunitățile, precum consolidarea rolului României în NATO și UE, modernizarea apărării, dezvoltarea industriei de apărare, inovarea tehnologică, potențialul energetic și poziționarea strategică în regiune.

Capitolul 4 – Interese și obiective naționale de apărare și securitate

Definește interesele naționale de securitate: apărarea suveranității și integrității teritoriale, protejarea cetățeanului, reziliența instituțiilor, consolidarea democrației, prosperitatea economică, securitatea energetică și alimentară.

Sunt stabilite obiectivele strategice, între care creșterea capacității de apărare, întărirea pregătirii pentru situații de criză, consolidarea coeziunii sociale și a rezilienței naționale, întărirea rolului României în NATO și UE și securizarea frontierelor, infrastructurii critice și spațiului cibernetic.

Capitolul 5 – Direcții de acțiune pentru asigurarea securității naționale și apărării României

Prevede, printre altele, modernizarea și dezvoltarea Armatei României, consolidarea sistemului național de management al crizelor, întărirea ordinii publice și a combaterii criminalității, precum și asigurarea securității economice, energetice, alimentare și a lanțurilor de aprovizionare.

Strategia reiterează angajamentul statului român pentru securitatea națională, protejarea cetățeanului și consolidarea participării active în cadrul NATO și UE.

Este subliniată importanța unei abordări integrate și a mobilizării tuturor instituțiilor statului și a societății pentru a răspunde provocărilor de securitate, precum și caracterul adaptabil și orientat spre viitor al strategiei, centrat pe siguranță, prosperitate și stabilitate pe termen lung.

