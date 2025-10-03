Connect with us

Stratul de zăpadă a ajuns la 19 centimetri, la Bâlea Lac. Peisaj de iarnă și la Șureanu

Stratul de zăpadă a ajuns vineri dimineață la 19 centimetri la Bâlea Lac, în județul Sibiu la peste 2.000 de metri altitudine, în Munții Făgăraș. Informația a fost furnizată de siteul Administrației Naționale de Meteorologie.

Și la Șureanu este zăpadă destul de mare, de aproximativ 10 centimetri, în zona pârtiilor de schi.

Zăpada este mult mai mică, de doar trei centimetri, în stațiunea Păltiniș, la peste 1.400 de metri, în Munții Cindrel.

Spre deosebire de Păltiniș, unde se poate ajunge doar pe șosea, la Bâlea Lac, turiștii pot urca fie cu mașinile echipate de iarnă, pe Transfăgărășan, fie cu telecabina, când condițiile meteo sunt bune.

