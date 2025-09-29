Connect with us

Eveniment

VIDEO: Strat de zăpadă consistent la Șureanu, după ce a nins ca în povești. Condițiile de iarnă se păstrează toată săptămâna

Publicat

acum 3 secunde

Un strat de zăpadă consistent s-a depus în zona pârtiilor de schi de la Șureanu, după ninsoarea din timpul nopții și de peste zi. 

Potrivit unor imagini transmise de un cititor Alba24, grosimea stratului de zăpadă este mai mare de o palmă și, din câte anunță meteorologii, va continua să ningă pe tot parcursul săptămânii.

Acolo, temperaturile au scăzut azi noapte la 1 grad Celsius, dar vremea va rămâne în continuare rece, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 11 și 20 de grade și minime între 1 și 10 grade.

În toată zona montană a României, la altitudini mai mari de 1700 de metri, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, în medie de 5 – 10 centimetri.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 3 secunde

VIDEO: Strat de zăpadă consistent la Șureanu, după ce a nins ca în povești. Condițiile de iarnă se păstrează toată săptămâna
Educațieacum 37 de minute

VIDEO: Mini-protest al studenților și elevilor din Alba Iulia. Ce revendicări au
Evenimentacum O oră

Streetball Fest 2025 la Aiud: Două zile dedicate promovării baschetului și mișcării în comunitate. PROGRAM
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 zile

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Evenimentacum o săptămână

VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Impact între un BMW și un Volvo, în intersecție, pe Calea Moților
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 zile

Modernizarea DJ 762 Vidrișoara ”Drumul Iancului”. Câți bani sunt cheltuiți din bugetul Consiliului Județean Alba pentru cei 6 km
Administrațieacum 4 zile

Comunicat PSD Alba: Tarife mai mari la salubritate, de anul viitor, în urma votului aleșilor PNL. PSD Alba s-a opus majorării!
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Plata pensiilor prin Poșta Română
Economieacum 2 ore

Plata pensiilor prin Poșta Română, de 10 ori mai scumpă decât costul cu comisioanele bancare. Explicațiile ministrului Muncii
haine contrafacute
Economieacum 4 ore

Amenzi uriașe pentru bunuri contrafăcute, aplicate de polițiștii din Alba. 48 de firme, verificate în 2 zile
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 4 zile

Ședință CSAT, joi, la Palatul Cotroceni. Procedura de doborâre a dronelor, pe ordinea de zi
Evenimentacum 5 zile

LIVE Ilie Bolojan: Am convenit ca România să închidă anul cu un deficit de 8,4% din PIB. Precizări despre rectificarea bugetară
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum O oră

Streetball Fest 2025 la Aiud: Două zile dedicate promovării baschetului și mișcării în comunitate. PROGRAM
Blajacum 23 de ore

2-4 octombrie: Cupa Blajului 2025. Programul meciurilor de volei la turneul de pregătire
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 5 ore

FOTO: 11 actori au recitat sonete shakespeariene, pe scena teatrului Prichindel din Alba Iulia. Atelier realizat de UNITER
Evenimentacum o zi

Ora de iarnă 2025 – când se schimbă ceasul în această toamnă. Ce efecte are asupra organismului
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 zile

Avertismentul DNSC: Furt de date, sub forma identității unor companii cunoscute. Ce trebuie să știe cetățenii
Evenimentacum 7 zile

Cum poți afla dacă mașina ta este vizată de o campanie de rechemare. RAR a creat o secțiune specială pe site
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 5 ore

O doctoriță care a vaccinat peste 900 de persoane, anti-covid ”la chiuvetă”, judecată la Tribunalul Alba. Dosarul a fost strămutat
Actualitateacum 22 de ore

Studiu: Persoanele organizate și responsabile trăiesc mai mult. Care este trăsătura cea mai puternic asociată cu longevitatea
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 37 de minute

VIDEO: Mini-protest al studenților și elevilor din Alba Iulia. Ce revendicări au
Educațieacum 3 ore

VIDEO: Deschiderea anului universitar la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Mai mult din Educatie