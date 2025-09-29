VIDEO: Strat de zăpadă consistent la Șureanu, după ce a nins ca în povești. Condițiile de iarnă se păstrează toată săptămâna

Un strat de zăpadă consistent s-a depus în zona pârtiilor de schi de la Șureanu, după ninsoarea din timpul nopții și de peste zi.

Potrivit unor imagini transmise de un cititor Alba24, grosimea stratului de zăpadă este mai mare de o palmă și, din câte anunță meteorologii, va continua să ningă pe tot parcursul săptămânii.

Acolo, temperaturile au scăzut azi noapte la 1 grad Celsius, dar vremea va rămâne în continuare rece, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 11 și 20 de grade și minime între 1 și 10 grade.

În toată zona montană a României, la altitudini mai mari de 1700 de metri, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, în medie de 5 – 10 centimetri.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News