Străzile din Alba Iulia, deszăpezite cu deținuți ai Penitenciarului Aiud. Dau la lopată, în zona Primăriei, păziți de mascați

Mai mulți dețiuniți ai Penitenciarului de Maximă Siguranță Aiud au fost scoși la muncă, vineri 9 ianuarie, pe străzile din Alba Iulia. Aceștia sunt dețiuniți cu pedepse relativi mici, încadrați la regim deschis.

De foarte multe ori aceștia participă la munci fizice pentru care sunt plătiți și beneficiază de reduceri ale pedepsei. Sunt prezenți atât la lucrări (săpături) în zona de infrastructură, sau pe șantiere arheologice, unde sapă până la stratul de vestigii.

Însă în aceste zile aceștia au fost scoși la curățat străzile din Alba Iulia de gheață și zăpadă. Deși se împlinește o săptămână de la prima ninsoare abundentă, Primăria Alba Iulia încă nu a reușit să deszăpezească o bună parte din oraș.

Dacă arterele principale au fost curățate, cu greu, de zăpadă, trotuarele și străzile secundare, mare parte din ele sunt acoperite cu multiple straturi de zăpadă și gheață.

Vineri, 9 ianuarie în jurul orei 9.00, reprezentații Primăriei municipiului Alba Iulia au anunțat că 25 de dețiunți curăță străzile din zona centrală a orașului.

”Echipele acționează pentru curățarea trotuarelor și căilor de acces pietonale, asigurând condiții mai sigure pentru deplasarea pietonilor în zona centrală a municipiului. La aceste acțiuni participă un număr de 25 deținuți, în regim deschis, contribuind activ la menținerea accesibilității și siguranței pe străzile din municipiu”, au notat autoritățile locale.

