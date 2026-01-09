Connect with us

Eveniment

Străzile din Alba Iulia, deszăpezite cu deținuți ai Penitenciarului Aiud. Dau la lopată, în zona Primăriei, păziți de mascați

Publicat

acum 41 de minute

Mai mulți dețiuniți ai Penitenciarului de Maximă Siguranță Aiud au fost scoși la muncă, vineri 9 ianuarie, pe străzile din Alba Iulia. Aceștia sunt dețiuniți cu pedepse relativi mici, încadrați la regim deschis.

De foarte multe ori aceștia participă la munci fizice pentru care sunt plătiți și beneficiază de reduceri ale pedepsei. Sunt prezenți atât la lucrări (săpături) în zona de infrastructură, sau pe șantiere arheologice, unde sapă până la stratul de vestigii.

Însă în aceste zile aceștia au fost scoși la curățat străzile din Alba Iulia de gheață și zăpadă. Deși se împlinește o săptămână de la prima ninsoare abundentă, Primăria Alba Iulia încă nu a reușit să deszăpezească o bună parte din oraș.

Dacă arterele principale au fost curățate, cu greu, de zăpadă, trotuarele și străzile secundare, mare parte din ele sunt acoperite cu multiple straturi de zăpadă și gheață.

Vineri, 9 ianuarie în jurul orei 9.00, reprezentații Primăriei municipiului Alba Iulia au anunțat că 25 de dețiunți curăță străzile din zona centrală a orașului.

”Echipele acționează pentru curățarea trotuarelor și căilor de acces pietonale, asigurând condiții mai sigure pentru deplasarea pietonilor în zona centrală a municipiului. La aceste acțiuni participă un număr de 25 deținuți, în regim deschis, contribuind activ la menținerea accesibilității și siguranței pe străzile din municipiu”, au notat autoritățile locale.

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
2 Comentarii

2 Comentarii

  1. vasile

    vineri, 09.01.2026 at 09:30

    DAR oare politistii locali ce pazesc primaria ce au avut de lucru sa se pazeasca unul pe altul

    Răspunde

  2. pilu

    vineri, 09.01.2026 at 09:49

    Păi mai trântorilor,și din fața Primăriei să dea zăpada ? Parcă spuneați că fiecare trebuie să-și dea zăpada din fața locului unde stau. A, voi nu stați aici. Pleșam ești de toată praștia.

    Răspunde

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 41 de minute

Străzile din Alba Iulia, deszăpezite cu deținuți ai Penitenciarului Aiud. Dau la lopată, în zona Primăriei, păziți de mascați
Evenimentacum 56 de minute

Vremea până în 9 februarie: cât ține gerul și perioadele cu ninsori. Prognoza meteo pe patru săptămâni
Evenimentacum O oră

VIDEO: Nicolae Stanciu a revenit în teren la Genoa, dar a ratat un penalty în fața celor de la AC Milan
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Investiție pentru renovarea unor blocuri în cartierul Ampoi 2 din Alba Iulia. Cât vor costa lucrările
Administrațieacum 2 zile

Peste 1000 de locuitori din Alba nu au încă energie electrică. 41 de echipe DEER sunt în teren
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 2 ore

Mai mult de un sfert dintre tineri nu au de lucru. Rata șomajului la nivel național a ajuns la 6%
Se scumpește gazul de la 1 iulie
Economieacum 17 ore

Liberalizarea prețului la gaze, din 1 aprilie 2026: ce se întâmplă cu facturile, cât vor plăti românii și ce pot face consumatorii
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 4 zile

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Evenimentacum o săptămână

Ilie Bolojan: România încheie anul cu un deficit mai mic decât ținta propusă. Dacă vom fi prudenți, nu mai trebuie să creștem taxe
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum O oră

VIDEO: Nicolae Stanciu a revenit în teren la Genoa, dar a ratat un penalty în fața celor de la AC Milan
Actualitateacum 4 zile

Vedeta CFR Cluj, Louis Munteanu, pleacă la un club din SUA pe o sumă record. Câți bani a dat pe el, DC United
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 3 ore

Primark va deschide un magazin uriaș la Sibiu, în 2026
Evenimentacum 20 de ore

Ateliere de teatru ”Micul actor”, organizate la Alba Iulia, pentru copii și adolescenți. Cum se fac înscrieri
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 23 de ore

Ghișeul.ro nu funcționează: Autoritățile nu pot introduce date în sistem. Există suspiciunea unui atac cu boți
Actualitateacum 2 săptămâni

Google le va permite utilizatorilor să își schimbe adresa de Gmail
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 zile

Cum pot fi identificate simptomele de hipotermie. Reguli de protecție și prim-ajutor
Evenimentacum 2 zile

Aproape 100 de oameni au ajuns la Urgențe la Spitalul din Alba Iulia din cauza zăpezii în ultimele zile
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 2 zile

DiscoverEU: 40.000 de permise gratuite de călătorie cu trenul, oferite tinerilor de 18 ani din UE
Actualitateacum 3 zile

Mineriada din 1990, propusă pentru includere în manualele școlare de Istoria comunismului. Proiect inițiat de Florin Roman
Mai mult din Educatie