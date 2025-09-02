Suspect de tâlhărie din Ciugud, reținut pentru 30 de zile. Ar fi furat dintr-un magazin și ar fi agresat o vânzătoare

Un bărbat de 45 de ani din Ciugud cu mandat de arestare preventivă a ajuns în arestul poliției după ce ar fi vrut să fure băuturi alcoolice dintr-un supermarket din Alba Iulia și ar fi agresat o vânzătoare din magazin în urmă cu o săptămână.

Potrivit IPJ Alba, la data de 1 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale Alba au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 45 de ani, din comuna Ciugud, județul Alba, care este posesorul unui mandat de arestare preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile, emis la data de 1 septembrie 2025, de către Judecătoria Alba Iulia.

Acesta a fost depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

Reamintim că la data de 26 august 2025, polițiștii de investigații criminale din Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 45 de ani, din comuna Ciugud, județul Alba, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că bărbatul, în timp ce se afla în incinta unui supermarket aflat pe Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia, ar fi încercat să sustragă o sticlă cu băuturi alcoolice, în valoare de 36,09 lei, de pe rafturile magazinului.

Pentru a-și asigura scăparea cu bunul sustras, ar fi agresat fizic o angajată a magazinului, în momentul în care aceasta a încercat să îl oprească.

Ulterior, la data de 27 august 2025, bărbatul a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru dispunerea măsurilor legale.

