Sute de gospodării au rămas fără alimentare cu energie electrică în Alba, ca urmare a vântului puternic

vant viscol munte zapada viscolita salvamont

acum 5 secunde

Sute de gospodării au rămas fără alimentare cu energie electrică în Alba, ca urmare a vântului puternic. Reamintim că județul se află sub coduri roșu și respectiv portocaliu de viscol. 

”În comuna Poșaga, ca urmare a manifestării fenomenelor meteorologice periculoase asociate avertizărilor Cod Roșu/Cod Portocaliu de vânt puternic, în acest moment sunt 852 de consumatori nealimentați cu energie electrică.

Echipele DEER Electrica sunt în teren pentru remedierea avariei, în vederea reluării alimentării cu energie electrică în cel mai scurt timp posibil” au transmis, duminică seară, reprezentanții Instiutuției Prefectului Alba.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting de prelungire a codului roșu și a celui portocaliu, valabilă în data de 28.12.2025 pâna la ora 23.00.

A fost emis mesaj RO-ALERT pentru localitățile vizate.

Alerta vizează vânt puternic cu viteza la rafală de peste 120 km/h, care viscolește și troienește zăpada deja depusă și care va determina scăderea vizibilității aproape de zero, în zona înaltă a județului.

